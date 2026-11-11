„Не можеш да напишеш „жертва“ без „аз“: Златна статуя на Тръмп изникна във Вашингтон

С атирична статуя, осмиваща президента Доналд Тръмп заради медицинското му освобождаване от войната във Виетнам като млад мъж, се появи близо до Националния мол във Вашингтон, само два дни преди Деня на ветераните, пише Independent.

Озаглавена „Пешеходецът“, златната скулптура изобразява президента, седнал на гранитен пиедестал. Той преглежда десния си крак, след като е събул своята обувка - директна препратка към диагнозата за „костни шипове“, поставена му през 1968 г. от ортопеда от Куинс д-р Лари Браунщайн, наемател на семейство Тръмп.

The satirical gold-painted statue mocking Trump's Vietnam draft deferments is titled "The Foot Soldier" and features him seated and holding his foot. https://t.co/4tZgPypjjK — USA TODAY (@USATODAY) November 10, 2026

Паметникът, който изглежда като иронична реакция към опитите на самия Тръмп да преобрази обществените пространства във Вашингтон, се намира на „Медисън Драйв“, между 7-а и 9-а улица, точно срещу Националната галерия за скулптури.

На табела, закрепена в основата му, гласи: „Почитаме службата и саможертвата на нашия главнокомандващ Доналд Дж. Тръмп. Той е воин по дух, който марширува към фронта, като избягва военната служба, въоръжен с перфектна диагноза за костни шипове.“

Embed from Getty Images

„Поздравяваме лидер, който знае, че не можеш да напишеш думата „жертва“ без „аз“, и воин, който ни напомня, че понякога, когато си призован да се изправиш, е най-добре просто да седнеш и да си починеш.“, гласи още надписът.

Втори надпис цитира публикация на Тръмп във Facebook от август 2013 г., в която той заявява: „Мога да бъда много войнствен.“

В края на 60-те години на миналия век президентът получава общо пет отсрочки от конфликта във Виетнам - четири заради следването му в университета „Фордъм“ и университета на Пенсилвания, а петата - по медицински причини.

Statue Mocking Trump’s Vietnam Draft Deferment Erected On National Mall https://t.co/Rr023ODJs9 https://t.co/MpiW8rdMz0 — Forbes (@Forbes) November 9, 2026

Арт колективът „Тайното ръкостискане“, който стои зад новата инсталация, заяви в официално съобщение: „Тъй като президентът продължава да води войни и да заплашва с нови, е време да се върнем към времето, когато Доналд Тръмп бе готов на всичко, за да не стъпи на бойното поле.“

Откриването на статуята бе водено от талисман във формата на пръст на крак, наречен „Той“. Пред „Вашингтон Пост“ той заяви с ирония: „Избягвал военната служба? Та той едва я познава!“

Имитирайки тона на Тръмп, талисманът добави: „Аз съм най-големият пръст на крака. Най-огромният. Огромен. Най-огромният пръст, който някой някога е виждал.“

Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл реагира остро: „Синдромът „Тръмп“ е болна и нелечима диагноза, която е увредила мозъците на тези демократически активисти. Президентът Тръмп никога няма да се разколебае в борбата си за американския народ и в неговата защита.“

The anonymous artists who have taunted President Trump and his administration with more than a dozen statues and installations around D.C. struck again Monday, this time with a statue mocking Trump for avoiding military service because of bone spurs. https://t.co/nVMTJSMpTq https://t.co/U2flXJ0wru — The Washington Post (@washingtonpost) November 9, 2026

Групата „Тайното ръкостискане“ и преди е реализирала подобни акции във Вашингтон. Тяхно дело е гигантската златна тоалетна, почетена като мемориал на Тръмп, репликата на бюрото на Нанси Пелоси с фалшиви екскременти след щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., както и паметникът „Трофей за участие във войната в Иран“.

Отсъствието на Тръмп от армията често бива използвано срещу него от политическите му опоненти. През 2019 г. неговият бивш личен адвокат Майкъл Коен заяви пред Конгреса, че Тръмп никога не му е показвал медицински документи за костни шипове и веднъж му казал: „Да не мислиш, че съм луд? Нямаше никакъв шанс да отида във Виетнам.“