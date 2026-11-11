Свят

„Не можеш да напишеш „жертва“ без „аз“: Златна статуя на Тръмп изникна във Вашингтон

Сатиричен паметник, озаглавен „Пешеходецът“, осмя Доналд Тръмп в близост до Националния мол във Вашингтон. Монументът изобразява президента, преглеждащ крака си, и припомня медицинското му освобождаване от войната във Виетнам заради костни шипове

Стела Христова Стела Христова

11 ноември 2026, 16:00
„Не можеш да напишеш „жертва“ без „аз“: Златна статуя на Тръмп изникна във Вашингтон
Източник: Getty

С атирична статуя, осмиваща президента Доналд Тръмп заради медицинското му освобождаване от войната във Виетнам като млад мъж, се появи близо до Националния мол във Вашингтон, само два дни преди Деня на ветераните, пише Independent.

Озаглавена „Пешеходецът“, златната скулптура изобразява президента, седнал на гранитен пиедестал. Той преглежда десния си крак, след като е събул своята обувка - директна препратка към диагнозата за „костни шипове“, поставена му през 1968 г. от ортопеда от Куинс д-р Лари Браунщайн, наемател на семейство Тръмп.

Паметникът, който изглежда като иронична реакция към опитите на самия Тръмп да преобрази обществените пространства във Вашингтон, се намира на „Медисън Драйв“, между 7-а и 9-а улица, точно срещу Националната галерия за скулптури.

На табела, закрепена в основата му, гласи: „Почитаме службата и саможертвата на нашия главнокомандващ Доналд Дж. Тръмп. Той е воин по дух, който марширува към фронта, като избягва военната служба, въоръжен с перфектна диагноза за костни шипове.“

Embed from Getty Images

„Поздравяваме лидер, който знае, че не можеш да напишеш думата „жертва“ без „аз“, и воин, който ни напомня, че понякога, когато си призован да се изправиш, е най-добре просто да седнеш и да си починеш.“, гласи още надписът.

Втори надпис цитира публикация на Тръмп във Facebook от август 2013 г., в която той заявява: „Мога да бъда много войнствен.“

В края на 60-те години на миналия век президентът получава общо пет отсрочки от конфликта във Виетнам - четири заради следването му в университета „Фордъм“ и университета на Пенсилвания, а петата - по медицински причини.

Арт колективът „Тайното ръкостискане“, който стои зад новата инсталация, заяви в официално съобщение: „Тъй като президентът продължава да води войни и да заплашва с нови, е време да се върнем към времето, когато Доналд Тръмп бе готов на всичко, за да не стъпи на бойното поле.“

Откриването на статуята бе водено от талисман във формата на пръст на крак, наречен „Той“. Пред „Вашингтон Пост“ той заяви с ирония: „Избягвал военната служба? Та той едва я познава!“

Имитирайки тона на Тръмп, талисманът добави: „Аз съм най-големият пръст на крака. Най-огромният. Огромен. Най-огромният пръст, който някой някога е виждал.“

Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл реагира остро: „Синдромът „Тръмп“ е болна и нелечима диагноза, която е увредила мозъците на тези демократически активисти. Президентът Тръмп никога няма да се разколебае в борбата си за американския народ и в неговата защита.“

Групата „Тайното ръкостискане“ и преди е реализирала подобни акции във Вашингтон. Тяхно дело е гигантската златна тоалетна, почетена като мемориал на Тръмп, репликата на бюрото на Нанси Пелоси с фалшиви екскременти след щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., както и паметникът „Трофей за участие във войната в Иран“.

Отсъствието на Тръмп от армията често бива използвано срещу него от политическите му опоненти. През 2019 г. неговият бивш личен адвокат Майкъл Коен заяви пред Конгреса, че Тръмп никога не му е показвал медицински документи за костни шипове и веднъж му казал: „Да не мислиш, че съм луд? Нямаше никакъв шанс да отида във Виетнам.“

Редактор: Стела Христова
Доналд Тръмп сатирична статуя войната във Виетнам избягване на военна служба костни шипове Пешеходецът Вашингтон
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Пуснаха румънския шофьор, задържан на АМ

Пуснаха румънския шофьор, задържан на АМ "Тракия", чакат експертизи

Разделят България на 4 региона

Разделят България на 4 региона

Руският посланик в САЩ почина внезапно

Руският посланик в САЩ почина внезапно

Две верижни катастрофи станаха на АМ

Две верижни катастрофи станаха на АМ "Хемус"

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

dogsandcats.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 12 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 10 часа
Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила
Ексклузивно

Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила

Преди 11 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Румъния разкри кибератака срещу комуникацията с ЕС и НАТО

Румъния разкри кибератака срещу комуникацията с ЕС и НАТО

Свят Преди 57 минути

Румънският Национален център за киберразузнаване разследва кампании, организирани от Руската федерация

Когато едно плащане с карта се превърне в незабравимо кино преживяване: безценно

Когато едно плащане с карта се превърне в незабравимо кино преживяване: безценно

Парите ни Преди 1 час

Две двойки изживяха магията на 83-тия кинофестивал във Венеция, La biennale di Venezia с Mastercard, главен спонсор на фестивала, и Postbank Priority

България маха визите за дипломати от Косово

България маха визите за дипломати от Косово

България Преди 2 часа

Решението урежда визовия режим за дългосрочно пребиваване

Фалшиви глоби от МВР: Нова измама заплашва шофьорите

Фалшиви глоби от МВР: Нова измама заплашва шофьорите

Парите ни Преди 2 часа

Измамниците изпращат имейли за превишена скорост и заплашват със задържане на автомобила, ако глобата не бъде платена

Хванаха сирийски бежанци с незаконни мигранти от Мароко

Хванаха сирийски бежанци с незаконни мигранти от Мароко

България Преди 2 часа

Деветима са задържани в ГПУ-Елхово

Фактчек: Има ли край Киев затвор за мъчения на войници?

Фактчек: Има ли край Киев затвор за мъчения на войници?

Свят Преди 2 часа

Съобщения в социалните мрежи за измъчвани украински войници в таен затвор предизвикаха протести в Украйна

Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България

Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България

Свят Преди 3 часа

Парламентът одобри на първо четене поетапното увеличение на данъчните оценки на имотите

Парламентът одобри на първо четене поетапното увеличение на данъчните оценки на имотите

Парите ни Преди 3 часа

Увеличението започва с 30% през 2027 г., а до 2029 г. оценките трябва да се удвоят

Обявиха два извънредни неучебни дни в 119. СУ в София

Обявиха два извънредни неучебни дни в 119. СУ в София

България Преди 3 часа

Температурата в класните стаи е паднала до едва 13 градуса при норма от изискуеми минимум 18 градуса

НАП откри касови апарати в кашони и нулеви обороти на пазар

НАП откри касови апарати в кашони и нулеви обороти на пазар

Парите ни Преди 3 часа

При проверка на десет магазина в Димитровград не е издадена нито една касова бележка. Обектите са застрашени от запечатване

Европа подготвя алтернатива на Patriot - Украйна отваря офис на FREYJA в Дания

Европа подготвя алтернатива на Patriot - Украйна отваря офис на FREYJA в Дания

Свят Преди 3 часа

Проектът предвижда разработването на по-достъпни ракети за прехващане на балистични заплахи с участието на европейски партньори

Апелативният съд отмени домашния арест на Бургазлиев

Апелативният съд отмени домашния арест на Бургазлиев

България Преди 3 часа

Потвърдена е мярката му за неотклонение "задържане под стража"

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Свят Преди 4 часа

Докато се изливат милиарди в AI и губи свободен паричен поток, масовият потребител ползва чатботовете просто като обикновена търсачка. Анализът е на финансовия експерт Павел Бандилов за BISS.bg относно паниката на пазарите и границите на еуфорията

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

Свят Преди 4 часа

Осъденият за изнасилване комик Ръсел Бранд получи зловеща закана в социалните мрежи от затворник, излежаващ доживотна присъда. Според бивши пазачи и затворници, актьорът е мишена и прекарва дните си в килията в денонощни молитви и медитация

"Hallo" вместо "привет": Без руски език в латвийските училища

"Hallo" вместо "привет": Без руски език в латвийските училища

Свят Преди 4 часа

Това е част от тенденция, с която Латвия иска да се отдалечи от Русия и в същото време да се ориентира по-силно към Европа

Джип се блъсна в камион на АМ „Тракия”

Джип се блъсна в камион на АМ „Тракия”

България Преди 4 часа

В участъка се извършват ремонтни работи и с необходимата сигнализация е указана по-ниска максимална скоростта

Всичко от днес

От мрежата

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Без валежи, но с гъсти мъгли и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg

Леонардо ди Каприо на 52: Кои са жените, оставили следа в живота на холивудската звезда

Edna.bg

На 64 Деми Мур изглежда зашеметяващо, но животът ѝ далеч не е бил приказка

Edna.bg

Освободиха задържания шофьор след катастрофата на „Тракия”

Nova.bg

„Само дишай, всички те обичат“: Разказите на хората, които се бориха за чуждия живот на „Тракия“

Nova.bg