Златното момиче Мадлен Радуканова ще става майка за втори път

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Е дно от „златните момичета“ на България Мадлен Радуканова ще става майка за втори път, обяви самата тя в социалните мрежи. Тя и съпругът й – джудистът Божидар Темелков имат дъщеричка Карина, която е на 2 г.

В профила си в социалните мрежи грацията качи видео от плажа, в което семейството разкри, че фамилията очаква момченце. Към публикацията тя написа: „Бебе №2 е на път и е… МОМЧЕ“.

Мадлен Радуканова е част от златния ансамбъл на България по художествена гимнастика, спечелил историческата олимпийска титла на Игрите в Токио, които първоначално са планирани за 2020 година, но поради пандемията от COVID-19 са отложени и се проведоха през 2021 година.