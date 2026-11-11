Две верижни катастрофи станаха на АМ "Хемус"

Д ве верижни катастрофи затрудняват движението в посока Варна по автомагистрала „Хемус“, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йорданова.

Джип се блъсна в камион на АМ „Тракия”

Първото произшествие е в района на 347-и километър, където лек автомобил е навлизал в участък с въведена временна организация на движението. При намаляване на скоростта преди престрояване в активната лента шофьорът се е ударил в пътен знак. Движещият се след него автомобил също е намалил скоростта си, но е последвал удар от джип, който се е блъснал в задната му част. При инцидента няма пострадали.

Второто пътнотранспортно произшествие е между етапната връзка и пътен възел „Диамант“. Тежкотоварен автомобил е спрял, след него се е движил лек автомобил, чийто шофьоре намалил скоростта. В задната част на лекия автомобил се е ударил друг тежкотоварен автомобил. Водачът на лекия автомобил и пътниците в него не са пострадали. Единият от шофьорите на тежкотоварните автомобили е транспортиран до болница за медицински преглед.

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В района на второто произшествие е създадена организация за пренасочване на движението по път I-2 - стария път за Варна. Екипи на „Пътна полиция“ са на място и подпомагат трафика. Призовават се шофьорите да управляват с повишено внимание, да спазват временната организация на движението и да се движат със съобразена скорост, допълни Йорданова.