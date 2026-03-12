Създадено за

Любопитно

Топ 5 продукта, които свършват първи в началото на сезона

Най-добрият начин да избегнеш дефицитите…е като ги предвидиш!

12 март 2026, 09:00
Топ 5 продукта, които свършват първи в началото на сезона
Източник: iStock

В ХоРеКа началото на сезона рядко идва тихо. То започва с пълни маси, повече поръчки и онова ясно усещане, че обектът изведнъж влиза в съвсем друга скорост. Кафемашината не спира, барът се готви за дълги вечери, кухнята влиза в ускорено темпо, а екипът преминава от подготовка към реално натоварване. Именно тогава си личи не просто дали сезонът е тръгнал силно, а дали обектът е подготвен да го посрещне спокойно.

Парадоксът е, че в първите силни седмици почти никога не липсва нещо сложно или трудно за доставка. Свършват най-обикновените, но най-важни неща - бутилираната вода, основната кафе смес, салфетките, миксерите, кутиите за храна и напитки за из път. Все продукти, които рядко са под светлината на прожекторите, защото всички ги приемат за даденост. До момента, в който обаче вече ги няма.

А когато ги няма, ефектът е по-голям, отколкото изглежда. За клиента това е неудобство. За екипа – допълнително напрежение. За бизнеса – забавяне, компромис в обслужването и понякога съвсем реална пропусната продажба. Именно затова доброто планиране в ХоРеКа не е просто въпрос на организация, а на стабилност в най-натоварените моменти.

Източник: iStock

И не, тези липси рядко са случайни. Те се повтарят почти всеки сезон, в сходни периоди и при сходни типове обекти. Все по-често бизнесът не разчита само на усет и бърза реакция, а планира на база реални данни за потребление, сезонност и натоварване. Най-добрите резултати идват, когато има добра видимост върху движението на основните продукти, ясно зададени минимални наличности и навременно презареждане.

Тъкмо тук идва ролята на централизираните платформи за поръчки и управление на доставки, които дават по-добра видимост върху потреблението и помагат за по-точно планиране на запасите. Съвсем скоро предстои и стартирането на Sirvis.bg – онлайн маркетплейс, насочен към ХоРеКа обекти в София, който ще даде допълнителна възможност процесите по снабдяване да бъдат оптимизирани още преди най-активните месеци през хубавото време.

Най-критични обикновено са първите две-три седмици, когато потокът от клиенти тръгва нагоре, а потреблението на базови продукти започва да расте по-бързо, отколкото ежедневният ритъм понякога подсказва. Именно тогава доброто планиране прави разликата между хаос и контрол. Защото успешният сезон не започва в момента, в който обектът се напълни, а няколко дни, понякога и няколко седмици по-рано – с правилно изчислените количества.

Петте продукта, които почти винаги свършват първи

1. Бутилираната вода 0.5 L: най-лесната поръчка и най-подценяваната липса

Ако има продукт, който се движи изключително бързо в началото на сезона, това е бутилираната вода. Тя е естествена първа поръчка при сядане на маса, към кафе, към обяд, при горещо време и при засилен туристически поток. Именно затова липсата ѝ се усеща веднага като нещо, което клиентът приема за напълно естествено да бъде налично. Ако водата свършва първа, това често е знак, че и останалите бързооборотни продукти не са буферирани достатъчно добре.

2. Кафе бленд: продуктът, който държи ритъма на обекта

Зад основната кафе смес не стои само едно еспресо, а цяла линия напитки – капучино, лате, американо, айс кафе, сутрешното кафе в хотела или кафето за из път. Когато основната смес свърши, не изчезва просто един продукт от наличността, а се блокира част от най-устойчивия ежедневен оборот. Затова при тази група не е достатъчно да се гледа само средното потребление, а е важно да се предвиди и какво се случва в първите по-силни дни, когато сутрешният поток рязко се увеличава.

3. Салфетки и санитарни консумативи

Това са онези продукти, които рядко влизат в разговорите за оборот, но почти винаги присъстват в реалните проблеми. Липсата им се вижда веднага – на масата, в тоалетните, в работата на екипа и в общото впечатление, което обектът оставя. Те често се подценяват в началото на сезона, защото не изглеждат като основен приоритет, а всъщност са типичен пример как един дребен оперативен детайл може да създаде усещане за неподготвеност и да натовари излишно ежедневната работа.

4. Миксери и тоник: продуктите, които изчезват по-бързо, когато вечерта потръгне

Всеки бар познава момента, в който вечерта влиза в правилното темпо, коктейлите започват да се поръчват по-често и всичко на бара се ускорява. Именно тогава миксерите и тоникът се превръщат в едни от най-чувствителните продукти, защото се движат не самостоятелно, а заедно с алкохолните напитки. Когато вървят джин, ром, водка и летни коктейли, тези артикули се изчерпват много по-бързо от очакваното, а липсата им спира продажбата в най-пълния ѝ вид.

5. Кутиите и опаковките за из път

Преди години поръчките за из път бяха допълнение. Днес за много обекти те са съществена част от начина на работа. Затова кутиите и опаковките са сред продуктите, които имат пряко отражение върху приходите. Когато свършат, не се блокира просто помощен процес, а се спира възможността поръчката изобщо да бъде реализирана в този формат. А в среда, в която клиентът все по-често търси бързо, удобно и мобилно обслужване, това е загуба, която се усеща веднага.

Какво всъщност ни казват тези пет продукта?

Общото между тях е, че не изглеждат като най-стратегическите позиции в склада. И точно затова често остават малко встрани от вниманието. Но в ежедневната работа именно те поддържат плавния ход на обслужването, темпото в обекта и усещането за добра организация. Същината на доброто сезонно планиране е да не чакаш да видиш къде ще се скъса веригата, а да знаеш предварително кои са най-уязвимите места.

Данните не заменят усета. Те го правят по-точен.

В ХоРеКа опитът е безценен. Всеки добър обект има усет кога се пълни, кога се успокоява, какво върви повече през уикенда и кои продукти сякаш свършват все в най-неподходящия момент. Но най-добрите решения обикновено се взимат там, където опитът се срещне с данните. Когато се гледа какво се е случило в същия период на миналия сезон, кои продукти са тръгнали нагоре първи, какви са сроковете за доставка и какъв е минималният безопасен запас, подготовката става много по-точна и много по-спокойна.

Един кратък check-list преди старта на силния сезон

Преди обектът да влезе в активния си ритъм, има няколко въпроса, които си струва да бъдат проверени навреме:
• Какво показват поръчките от същия период на миналата година?
• Кои продукти са тръгнали нагоре още в първите седмици?
• Кои артикули свършват най-често извън първоначалния план?
• Има ли разлика между делник и уикенд, между обяд и вечер, между градски и туристически поток?
• Какви са реалните срокове за доставка при най-критичните продукти?
• Къде е минималният безопасен запас, под който обектът започва да работи под напрежение?

Тази проверка не отнема много, но спестява много. Защото липсите в ХоРеКа почти никога не идват без предупреждение, просто предупредителните сигнали стоят по-рано, в данните, в навиците и в повтарящите се модели.

Буферите не са презастраховка. Те са част от добрата подготовка.

Буферите не означават хаотично презапасяване. Означават разумен допълнителен запас в продуктите, за които е ясно, че тръгват рязко нагоре и не търпят липса. Именно затова те трябва да се мислят различно според типа обект. Кафенето няма същия профил като бара. Ресторантът няма същата динамика като хотела. Колкото по-точно е калибриран буферът, толкова по-малко напрежение има в реалната работа.

Подготвеният обект не е този, в който никога нищо не свършва, а този, който знае какво може да свърши първо.

Няма сезон без динамика. Няма силен период без изненади. И няма ХоРеКа обект, който да работи в съвършено предвидима среда. Но има нещо много важно: в този бизнес не всяка липса е изненада. Част от тях просто се повтарят. Повтарят се по продукти. Повтарят се по периоди. Повтарят се по типове обекти. И точно това отличава реактивния от подготвения бизнес. Единият поръчва, когато свърши, а другият поръчва, когато разпознае, че ще свърши.

„Най-успешните ХоРеКа обекти вече не поръчват, когато свърши. Те планират според реалното потребление, гледат историята на данните и използват сезонните сигнали, за да предвиждат пиковете навреме. Защото в този бизнес липсите рядко са изненада. Те просто се повтарят.“
Златина Златева, изпълнителен директор на Sirvis.bg

Съвет от Sirvis: Най-добрият начин да избегнеш липсите е да ги предвидиш.

 

Последвайте ни

Създадено за

КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

Никол Кидман с първи емоционални думи след раздялата с Кийт Ърбан

„Сляпо раняване“ и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата в случая

„Сляпо раняване“ и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата в случая "Петрохан - Околчица"

„Имаме ли лекар в залата?“: Доналд Тръмп прекъсна речта си, за да спаси припаднала жена

„Имаме ли лекар в залата?“: Доналд Тръмп прекъсна речта си, за да спаси припаднала жена

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Малта предлага 25 000 евро, ако се откажете от книжката си, интересът е мижав

Малта предлага 25 000 евро, ако се откажете от книжката си, интересът е мижав

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 3 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Експлозии отекнаха в центъра на Дубай

Свят Преди 8 минути

Междувременно банки в Катар и Дубай затвориха след заплахи от Иран

<p>Как се разпадна приятелството между Кейт и Хари?</p>

От „Фантастичната четворка“ до леденото мълчание: Как се разпадна приятелството между Кейт и Хари?

Любопитно Преди 9 минути

Историята на Кейт Мидълтън и принц Хари разкрива как общият смях и споделените каузи отстъпиха пред семейни конфликти, тежки мемоари и хиляди километри разстояние, оставяйки принцесата фокусирана върху семейството си

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Технологии Преди 24 минути

Apple е единственият голям производител на смартфони, който все още няма сгъваем модел. Това може да се промени още тази година, като компанията е в напреднала фаза на разработката и устройството ще следва цялостната ѝ стратегия за обединение

Пеевски и Терзиев влязоха в задочен спор за държавни имоти в София

Пеевски и Терзиев влязоха в задочен спор за държавни имоти в София

България Преди 38 минути

„ДПС-Ново начало“ ще внесе предложение в НС за налагането на мораториум върху прехвърлянето им

САЩ започнаха разследване на някои от най-големите си търговски партньори

САЩ започнаха разследване на някои от най-големите си търговски партньори

Свят Преди 40 минути

Това се случва след като Върховният съд отмени стратегическа линия в политиката по митата на президента Доналд Тръмп миналия месец

.

Тайната среща във Флорида: Какво си казаха пратеникът на Путин и Стив Уиткоф

Свят Преди 48 минути

Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица

Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица

България Преди 50 минути

Температурите призори ще бъдат около и малко под нулата, а през деня - в интервала 10-15 градуса, до 16-17 в обичайно по-топлите райони

<p>МВнР с важна информация за българите, пътуващи от и до Белгия</p>

Национална стачка в Белгия парализира транспорта, МВнР с важни указания

България Преди 1 час

Очаква се стачните действия да окажат влияние и върху фериботните услуги в страната

„ДПС-Ново начало“ внася предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство

„ДПС-Ново начало“ внася предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство

България Преди 1 час

Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)

Първата участничка с нарушен слух в Hell’s Kitchen - историята на Бояна Богданова (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

В откровен разговор с водещия Станислав Иванов тя разказва за трудния си път, за силата на кухнята като терапия и за мечтата, която е събирала смелост да преследва цели осем години

Наука, медали и вдъхновение в изложбата „Фантастични умове“

Наука, медали и вдъхновение в изложбата „Фантастични умове“

Любопитно Преди 1 час

Експозицията беше открита в понеделник (9 март) в присъствието на ученици, преподаватели и представители на местната власт

ВВС на България и Гърция провеждат съвместни тренировъчни полети

ВВС на България и Гърция провеждат съвместни тренировъчни полети

България Преди 1 час

Целта е усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство

Ескалация в Персийския залив: Поредица от атаки срещу търговски кораби

Ескалация в Персийския залив: Поредица от атаки срещу търговски кораби

Свят Преди 2 часа

Контейнеровоз е ударен край ОАЕ, докато напрежението между Иран, САЩ и Израел води до блокиране на корабоплаването в Ормузкия проток и рекорден скок на цените на петрола

Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери

Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери

Свят Преди 2 часа

"Брент" се повиши с над 9% до 101,59 долара за барел, а WTI достигна малко под 96 долара

Без секс и алкохол: Какво всъщност прави поколението Z в спалнята?

Без секс и алкохол: Какво всъщност прави поколението Z в спалнята?

Любопитно Преди 2 часа

Докато предишните поколения залагаха на свободната любов, днешните младежи предпочитат да са сами. Високите стандарти в социалните мрежи и стремежът към успех убиват желанието за близост, оставяйки секса на заден план за сметка на съня

<p>Сметката расте: Колко са похарчили САЩ за първите шест дни на войната с Иран</p>

Сметката расте: САЩ са похарчили над 11 млрд. долара за първите шест дни на войната

Свят Преди 2 часа

Администрацията на Тръмп е представила данните на закрит брифинг за сенатори

Всичко от днес

От мрежата

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пролетните цветя на Шуменското плато

sinoptik.bg
1

Пролетта ни кани в парк Хисарлъка в Кюстендил

sinoptik.bg

Лайза Минели на 79: живот като от мюзикъл – бурни любови, падения и голямото завръщане

Edna.bg

Самоуката Бояна беше елиминирана от Кухнята на Ада

Edna.bg

Футболни красавици излизат на ринга, за да се бият

Gong.bg

Красива съдийка: Някои футболисти се опитват да ме свалят

Gong.bg

С какво време ще посрещнем астрономическата пролет

Nova.bg

От загуба с 0:31 до историята: Джайя Саелуа – трансжената, която промени световния футбол

Nova.bg