Топ 5 продукта, които свършват първи в началото на сезона

В ХоРеКа началото на сезона рядко идва тихо. То започва с пълни маси, повече поръчки и онова ясно усещане, че обектът изведнъж влиза в съвсем друга скорост. Кафемашината не спира, барът се готви за дълги вечери, кухнята влиза в ускорено темпо, а екипът преминава от подготовка към реално натоварване. Именно тогава си личи не просто дали сезонът е тръгнал силно, а дали обектът е подготвен да го посрещне спокойно.

Парадоксът е, че в първите силни седмици почти никога не липсва нещо сложно или трудно за доставка. Свършват най-обикновените, но най-важни неща - бутилираната вода, основната кафе смес, салфетките, миксерите, кутиите за храна и напитки за из път. Все продукти, които рядко са под светлината на прожекторите, защото всички ги приемат за даденост. До момента, в който обаче вече ги няма.

А когато ги няма, ефектът е по-голям, отколкото изглежда. За клиента това е неудобство. За екипа – допълнително напрежение. За бизнеса – забавяне, компромис в обслужването и понякога съвсем реална пропусната продажба. Именно затова доброто планиране в ХоРеКа не е просто въпрос на организация, а на стабилност в най-натоварените моменти.

Източник: iStock

И не, тези липси рядко са случайни. Те се повтарят почти всеки сезон, в сходни периоди и при сходни типове обекти. Все по-често бизнесът не разчита само на усет и бърза реакция, а планира на база реални данни за потребление, сезонност и натоварване. Най-добрите резултати идват, когато има добра видимост върху движението на основните продукти, ясно зададени минимални наличности и навременно презареждане.

Тъкмо тук идва ролята на централизираните платформи за поръчки и управление на доставки, които дават по-добра видимост върху потреблението и помагат за по-точно планиране на запасите. Съвсем скоро предстои и стартирането на Sirvis.bg – онлайн маркетплейс, насочен към ХоРеКа обекти в София, който ще даде допълнителна възможност процесите по снабдяване да бъдат оптимизирани още преди най-активните месеци през хубавото време.

Най-критични обикновено са първите две-три седмици, когато потокът от клиенти тръгва нагоре, а потреблението на базови продукти започва да расте по-бързо, отколкото ежедневният ритъм понякога подсказва. Именно тогава доброто планиране прави разликата между хаос и контрол. Защото успешният сезон не започва в момента, в който обектът се напълни, а няколко дни, понякога и няколко седмици по-рано – с правилно изчислените количества.

Петте продукта, които почти винаги свършват първи

1. Бутилираната вода 0.5 L: най-лесната поръчка и най-подценяваната липса

Ако има продукт, който се движи изключително бързо в началото на сезона, това е бутилираната вода. Тя е естествена първа поръчка при сядане на маса, към кафе, към обяд, при горещо време и при засилен туристически поток. Именно затова липсата ѝ се усеща веднага като нещо, което клиентът приема за напълно естествено да бъде налично. Ако водата свършва първа, това често е знак, че и останалите бързооборотни продукти не са буферирани достатъчно добре.

2. Кафе бленд: продуктът, който държи ритъма на обекта

Зад основната кафе смес не стои само едно еспресо, а цяла линия напитки – капучино, лате, американо, айс кафе, сутрешното кафе в хотела или кафето за из път. Когато основната смес свърши, не изчезва просто един продукт от наличността, а се блокира част от най-устойчивия ежедневен оборот. Затова при тази група не е достатъчно да се гледа само средното потребление, а е важно да се предвиди и какво се случва в първите по-силни дни, когато сутрешният поток рязко се увеличава.

3. Салфетки и санитарни консумативи

Това са онези продукти, които рядко влизат в разговорите за оборот, но почти винаги присъстват в реалните проблеми. Липсата им се вижда веднага – на масата, в тоалетните, в работата на екипа и в общото впечатление, което обектът оставя. Те често се подценяват в началото на сезона, защото не изглеждат като основен приоритет, а всъщност са типичен пример как един дребен оперативен детайл може да създаде усещане за неподготвеност и да натовари излишно ежедневната работа.

4. Миксери и тоник: продуктите, които изчезват по-бързо, когато вечерта потръгне

Всеки бар познава момента, в който вечерта влиза в правилното темпо, коктейлите започват да се поръчват по-често и всичко на бара се ускорява. Именно тогава миксерите и тоникът се превръщат в едни от най-чувствителните продукти, защото се движат не самостоятелно, а заедно с алкохолните напитки. Когато вървят джин, ром, водка и летни коктейли, тези артикули се изчерпват много по-бързо от очакваното, а липсата им спира продажбата в най-пълния ѝ вид.

5. Кутиите и опаковките за из път

Преди години поръчките за из път бяха допълнение. Днес за много обекти те са съществена част от начина на работа. Затова кутиите и опаковките са сред продуктите, които имат пряко отражение върху приходите. Когато свършат, не се блокира просто помощен процес, а се спира възможността поръчката изобщо да бъде реализирана в този формат. А в среда, в която клиентът все по-често търси бързо, удобно и мобилно обслужване, това е загуба, която се усеща веднага.

Какво всъщност ни казват тези пет продукта?

Общото между тях е, че не изглеждат като най-стратегическите позиции в склада. И точно затова често остават малко встрани от вниманието. Но в ежедневната работа именно те поддържат плавния ход на обслужването, темпото в обекта и усещането за добра организация. Същината на доброто сезонно планиране е да не чакаш да видиш къде ще се скъса веригата, а да знаеш предварително кои са най-уязвимите места.

Данните не заменят усета. Те го правят по-точен.

В ХоРеКа опитът е безценен. Всеки добър обект има усет кога се пълни, кога се успокоява, какво върви повече през уикенда и кои продукти сякаш свършват все в най-неподходящия момент. Но най-добрите решения обикновено се взимат там, където опитът се срещне с данните. Когато се гледа какво се е случило в същия период на миналия сезон, кои продукти са тръгнали нагоре първи, какви са сроковете за доставка и какъв е минималният безопасен запас, подготовката става много по-точна и много по-спокойна.

Един кратък check-list преди старта на силния сезон

Преди обектът да влезе в активния си ритъм, има няколко въпроса, които си струва да бъдат проверени навреме:

• Какво показват поръчките от същия период на миналата година?

• Кои продукти са тръгнали нагоре още в първите седмици?

• Кои артикули свършват най-често извън първоначалния план?

• Има ли разлика между делник и уикенд, между обяд и вечер, между градски и туристически поток?

• Какви са реалните срокове за доставка при най-критичните продукти?

• Къде е минималният безопасен запас, под който обектът започва да работи под напрежение?

Тази проверка не отнема много, но спестява много. Защото липсите в ХоРеКа почти никога не идват без предупреждение, просто предупредителните сигнали стоят по-рано, в данните, в навиците и в повтарящите се модели.

Буферите не са презастраховка. Те са част от добрата подготовка.

Буферите не означават хаотично презапасяване. Означават разумен допълнителен запас в продуктите, за които е ясно, че тръгват рязко нагоре и не търпят липса. Именно затова те трябва да се мислят различно според типа обект. Кафенето няма същия профил като бара. Ресторантът няма същата динамика като хотела. Колкото по-точно е калибриран буферът, толкова по-малко напрежение има в реалната работа.

Подготвеният обект не е този, в който никога нищо не свършва, а този, който знае какво може да свърши първо.

Няма сезон без динамика. Няма силен период без изненади. И няма ХоРеКа обект, който да работи в съвършено предвидима среда. Но има нещо много важно: в този бизнес не всяка липса е изненада. Част от тях просто се повтарят. Повтарят се по продукти. Повтарят се по периоди. Повтарят се по типове обекти. И точно това отличава реактивния от подготвения бизнес. Единият поръчва, когато свърши, а другият поръчва, когато разпознае, че ще свърши.

„Най-успешните ХоРеКа обекти вече не поръчват, когато свърши. Те планират според реалното потребление, гледат историята на данните и използват сезонните сигнали, за да предвиждат пиковете навреме. Защото в този бизнес липсите рядко са изненада. Те просто се повтарят.“

Златина Златева, изпълнителен директор на Sirvis.bg

Съвет от Sirvis: Най-добрият начин да избегнеш липсите е да ги предвидиш.