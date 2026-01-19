След раздялата с Никол Кидман: Кийт Ърбан заживя с новата си приятелка

След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар

С поред съобщения в медиите, Кийт Ърбан е заживял с нова приятелка след шумния си развод с Никол Кидман.

„Чувам, че той Ърбан си има някого, ето защо момичетата публично подкрепят мама“, каза източник пред Daily Mail в коментари, публикувани в събота, визирайки дъщерите на бившата двойка – Сънди, на 17 години, и Фейт, на 15 години.

„Хората си мислят, че дори живеят заедно“, добавя източникът. „Вижте, тийнейджърките обичат бащите си, така че има причина да го правят три срещу едно.“

Източникът отбелязва още, че дъщерите на вече бившата влиятелна двойка присъстват много по-видимо в профилите на носителката на „Оскар“ в социалните мрежи. „След раздялата виждате нея и момичетата постоянно – в социалните ѝ мрежи и на различни снимки“, допълва той.

„Те бяха с нея в Париж и в Сидни. Тя публикува снимки на всички тях, участващи в състезание по бягане „пуешки тръс“ на Деня на благодарността, което е наистина необичайно – тя обикновено е не прави така.“

„Всеки път, когато ги видите, те се държат за ръце. Изглежда сякаш посланието е: „Ние сме срещу света“, обяснява източникът.

Междувременно Ърбан, който беше женен за 58-годишната звезда от „Big Little Lies“ в продължение на 19 години преди шокиращата им раздяла през лятото, по информация работи върху албум, вдъхновен от раздялата, в Нашвил. Според публикацията той реновира музикално студио в Music Row. Изданието отбелязва, че албумът „може да се окаже неудобен преразказ на разплитането на любовната им история“.

Според Daily Mail „всички са категорични“, че 58-годишният Ърбан има връзка с нова жена и че тя е „сериозна“. Спекулациите около самоличността на настоящата му приятелка са насочени към 26-годишната кънтри певица Карли Скот Колинс.

Изданието подчертава, че „няма никакви предположения, че между тях е имало афера“.

Keith Urban moves in with new girlfriend after Nicole Kidman divorce: report https://t.co/hXk6hyypQP pic.twitter.com/oxIL1FS4mK — Page Six (@PageSix) January 18, 2026

Кидман и Ърбан финализираха развода си по-рано този месец, след близо две десетилетия брак. Според документите, Ърбан е получил право да бъде с Фейт и Сънди през уикендите, докато актрисата от „Babygirl“ ги отглежда през останалите 306 дни от годината.

Преди брака си с Ърбан, Кидман беше омъжена за Том Круз в периода от 1990 до 2001 г. Двамата имат две пораснали деца – Бела, на 33 години, и Конър, на 31 години.

„Понякога връзките просто си вървят по план“, каза наш източник тогава, като отбеляза, че актрисата „не е искала раздялата и се е опитвала да спаси нещата“.

Според съобщенията, известното дуо е живяло разделено още от началото на лятото на 2025 г. Междувременно слуховете, че Ърбан е имал връзка с китаристката Маги Бо, бяха отречени от негов приятел, който ги определи като „абсолютно неверни“.