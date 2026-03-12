Национална стачка в Белгия парализира транспорта, МВнР с важни указания

В Белгия ще се проведе национална стачка днес, като се очакват значителни затруднения в транспортната инфраструктура на страната. Това информира Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Летище „Завентем“ обявява преустановяване на всички заминаващи и на част от пристигащите полети на този ден, а летище „Шарлероа“ спира обслужването на всички полети в двете посоки за посочения ден. Предвиждат се сериозни смущения в работата на обществения транспорт (STIB/MIVB) в Брюксел, както и в услугите на фламандския оператор De Lijn и валонския LETEC. Очаква се стачните действия да окажат влияние и върху фериботните услуги в страната.

От МВнР препоръчват на българските граждани, пребиваващи в Белгия или планиращи пътуване до страната в деня на провеждане на стачката, да се информират за актуалната транспортната обстановка в реално време чрез електронните страници на летище „Завентем“, летище „Шарлероа“, Националната железопътна компания NMBS/SNCB, платформите за обществен транспорт, както и на електронната страница на „Eurostar“. Съветваме, при възможност, да се планират алтернативни начини на придвижване, добавят от министерството.

При необходимост от консулско съдействие, българските граждани в Белгия могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в гр. Брюксел на телефонни номера: +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66, +32 2 375 86 50, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +32 473 981 042. Сигнали може да се подават и на имейл адреси: Embassy.Brussels@mfa.bg и Consular.Brussels@mfa.bg.