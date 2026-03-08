Осми март е! Честит празник, скъпи дами

Дейвид и Виктория Бекъм поздравиха сина си Бруклин за рождения ден въпреки забраната

Д нес е 8 март - ден на жената, ден на мама.

На тази дата честваме постиженията на представителките на нежния пол и поздравяваме важните жени в живота ни. Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените.

Ето няколко факти, които може би не знаете за този важен ден.

1. Празникът е започнал само като политическо събитие на социалистите, но постепенно става част от културата на много страни. В някои от тях денят губи политическата си окраска и става просто повод за мъжете да изразят своята симпатия и внимание към жените около тях. В други страни темата за политическите и човешките права на жените, отстоявани от ООН, е силно застъпена, а на борбата за признаване на тези права на жените по света се гледа отговорно и с надежда.

2. Първият Ден на жената е отбелязан на 23 февруари 1909 г. в САЩ по инициатива на Американската социалистическа партия. Празникът е започнал като политическо събитие на социалистите, но постепенно става част от културата на много страни.

3. Идеята за създаване на международен ден на жената се появява след бурната индустриализация и икономическа експанзия в началото на 20 век, която поражда протести за подобряване условията на труд.

4. Календарната дата се свързва с първата масова проява на жени работнички, състояла се на 8 март 1857 г. в Ню Йорк. Жените от шивашки и текстилни предприятия излизат на протест против лошите условия на труд и ниските заплати. Работничките са атакувани и разпръснати от полицията.

В следващите години следват други протести, най-известният от които е през 1908 г., когато жените организират шествие през Ню Йорк с искания за по-кратък работен ден, по-добро заплащане и право на гласуване. На 27 август 1910 г. в Копенхаген се провежда първата международна конференция на жените, организирана от социалистическия интернационал.

Германската социалистка Клара Цеткин предлага:

Всяка година в една от първите недели на пролетта да се празнува деня на работничките и на международната им солидарност, с цел да се мобилизират широките женски трудови маси за борба за равноправие с мъжете във всички обществени сфери на живота.

През 1977 г. Общото събрание на ООН приема 8 март да бъде признат за Международен ден за правата на жените и за мир.

В България

Осми март първоначално се отбелязва в родината ни с беседи в тесен кръг на социалисти през 1911 г., а през 1915 г. е първото публично честване.

Като ежегоден празник Осми март започва да се празнува след 9 септември 1944 г.

Отначало по предприятия, заводи, учреждения се правят събрания, на които се отчита приносът на жените в производството, културата, науката и обществения живот. След 1960 г. честването взема особено широки размери и става любим празник на жените от всички възрасти.

Всеки март глобалният разговор променя своята посока. Изведнъж социалните ни мрежи се изпълват с почит към икони и пионери. Но ако се вгледате по-внимателно, Международният ден на жената всъщност не е само за знаменитостите под светлините на прожекторите.

Той е за жената, която се събужда в 5:00 сутринта, за да балансира между кариерата и майчинството. Той е за учителката, която остава до късно, за да вдъхне увереност на едно момиче, че може да се справи с математиката. Той е за нашите сестри, колежки и приятелки, които тихо крепят света, докато никой не гледа.

През 2026 г. Международният ден на жената идва в уникален момент – време, в което празнуваме постигнатото, но оставаме освежаващо честни за това колко дълъг път ни предстои.​

Източник: iStock/Getty Images

Как да направим празника смислен тази година?

Признайте невидимото: Изпратете лично съобщение на жена, която ви е повлияла. Не просто общото „Честит празник“ , а конкретното: „Благодаря ти, че ме научи как да се справям с...“.

Изпратете лично съобщение на жена, която ви е повлияла. Не просто общото , а конкретното: Подкрепете женския бизнес: Независимо дали става въпрос за местната пекарна или за дизайнер на свободна практика – инвестирайте там, където са вашите ценности.

Независимо дали става въпрос за местната пекарна или за дизайнер на свободна практика – инвестирайте там, където са вашите ценности. Слушайте: Използвайте деня, за да чуете предизвикателствата, пред които са изправени жените във вашия кръг. Може да се изненадате какво ще научите, ако спрете да приемате, че всичко е „наред“.

Международният ден на жената не е просто 24-часово събитие. Това е контролен пункт. Момент да погледнем назад към работничките от фабриките от 1908 г. и да кажем: „Продължаваме напред“, и да погледнем към момичетата днес с обещанието: „Правим света по-добър за вас“.

Защото свят, който работи за жените, е свят, който работи по-добре за всички.

Независимо дали аплодираме иноваторите в науката и технологиите, или просто благодарим на майката или приятелката, която ни подкрепя, целта остава същата: всяко момиче да знае, че нейната стойност не подлежи на обсъждане – тя е даденост.