Любопитно

След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?

Златната двойка на Холивуд вече не е заедно, а Кийт Ърбан, според съобщенията, изпитва сериозни угризения

15 януари 2026, 13:30
След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?
Източник: Getty Images

З латната двойка на Холивуд вече не е заедно, а Кийт Ърбан, според съобщенията, изпитва сериозни угризения. След 19 години брак с Никол Кидман, разводът им през септември 2025 г. попадна в медийните заглавия - Никол подава документите, но Кийт уж дръпва спусъка. Превъртаме напред до януари 2026 г.: споразумението им за развод е подписано по взаимно съгласие и основното попечителство над дъщерите им е дадено на Никол. Но сега се разпространяват слухове, че Кийт съжалява за решението си за развод. Певецът е самотен, изтощен и се дави в съжаление.

Ето защо:

Разводът по взаимно съгласие на Никол и Кийт вече е уреден, като Никол получава основно попечителство над дъщерите им, Сънди Роуз (17) и Фейт Маргарет (15). Кийт (също на 58 години) получава 59 дни в годината - приблизително през всеки втори уикенд. Съдебните документи подчертават съвместното попечителство, както съобщава People: „Дръжте се любящо и последователно с всяко дете, въпреки развода“.

Но с тежкия удар на реалността, вътрешен човек казва пред списание Star, че Кийт се чувства смазан: „Той страда и започват да го обземат сериозни съжаления... Ужасно му липсват децата и му е трудно да се справи със суровата реалност, че семейството му е взривено“.

Кийт е засегнат и финансово - т.е. адвокати, активи и издръжка - въпреки че разводът им е бил „приятелски“.

Слухове за връзката на Никол и Ръсел Кроу

Междувременно се говори, че на фона на развода и разбитото си сърце, Никол е намерила утеха в стария си приятел Ръсел Кроу, който също е преживял раздялата си. Ако се вярва на слуховете, двамата водят ежедневни разговори, срещи на кафе и окуражаващи разговори за кариерата си. Запознати разказват пред OK!: „Той е разстроен от дългия си брак. Показва мека страна с нея - настоява за филмови сътрудничества, за да се разсее“.

И послушвайки съвета на Кроу да се отдаде на работа, за да се справи с разбитото сърце, Никол вече е подписала два последователни проекта. Но дали са просто приятели, или нещо се готви между двамата? Романсът е непотвърден, тъй като в момента той се среща с Бритни Териът (42), но приятелството на Кроу с Никол подхранва клюките. И изглежда, че това притеснява Кийт, сочат слуховете.

Мистериозното възстановяване на Кийт

Междувременно, изглежда, че и Кийт е продължил напред - шепнат е, че в живота му е имало „млада жена в музиката“, дори преди раздялата им. Въпреки че името на новата жена в живота му все още не е известно, вътрешен човек каза пред Daily Mail: „Слухът е, че е с по-млада жена в бизнеса... Всички говорят само за това. Всички искат да знаят с коя, но засега това е мистерия“.

Никол Кидман и дъщерите ѝ на ревюто на Chanel в Париж
8 снимки
Никол Кидман
Никол Кидман
Никол Кидман
Никол Кидман
Източник: Times of India    
Развод на знаменитости Никол Кидман Кийт Ърбан Попечителство над деца Съжаление за развод Ръсел Кроу Холивудски клюки Финансови последици Нови връзки Златна двойка на Холивуд
Последвайте ни

По темата

АПС с първа реакция за третия мандат

АПС с първа реакция за третия мандат

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?

След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 7 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 6 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 7 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 6 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент

България Преди 16 минути

Случаят е от 2017 г.

Как се използва Starlink в Иран?

Как се използва Starlink в Иран?

Свят Преди 25 минути

Експерти твърдят, че Starlink помага на иранците да изнасят информация за протестите

Измръзването дебне без предупреждение – ето как да се предпазим

Измръзването дебне без предупреждение – ето как да се предпазим

Любопитно Преди 40 минути

Силно мразовитото време с вятър е особено опасно, тъй като увреждането на кожата може да се случи почти без забележима болка

Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

България Преди 52 минути

Само на две години и половина тя получава внезапен сърдечен арест

След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани

След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани

България Преди 56 минути

Мъжете са с прякори "Бръмбара" и "Ширката"

Снимката е илюстративна

Непознат спаси две малки деца, излезли на оживен път във Флорида

Свят Преди 59 минути

<p>Тези зодии ще накарат всички да ревнуват</p>

Тези зодии ще накарат всички да ревнуват

Любопитно Преди 1 час

Техните постижения, харизма и вътрешна сила няма да останат незабелязани и дори могат да предизвикат завист

"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите

"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да купи Гренландия от Дания и не приема "не" за отговор

Бела Хадид като холивудска звезда: Бляскавата премиера на „Красавицата“ в Ню Йорк

Бела Хадид като холивудска звезда: Бляскавата премиера на „Красавицата“ в Ню Йорк

Любопитно Преди 1 час

Бела Хадид блесна на премиерата в Ню Йорк на новия сериал „Красавицата“, който дебютира на 22 януари в Disney+ и разказва за агенти на ФБР, разследващи мистериозни смъртни случаи в света на висшата мода

Българи платиха близо 20 млн. лв. за осигурителен стаж за пенсия

Българи платиха близо 20 млн. лв. за осигурителен стаж за пенсия

Пари Преди 1 час

За същия период на 2024 г. стаж за пенсия са си купили 2427 човека, като са платили малко над 16,240 млн. лева, а през 2023 г. – 3013 човека, като това им е струвало близо 19 млн. лева

Грипната вълна се разраства: Добрич също обмисля онлайн обучение за учениците

Грипната вълна се разраства: Добрич също обмисля онлайн обучение за учениците

България Преди 1 час

Щабът решава дали да въведе нови мерки от понеделник

<p>Почина поетът Нико Стоянов</p>

Почина бесарабският български поет Нико Стоянов

България Преди 1 час

Той оставя след себе си богат и значим литературен принос както в България, така и в Молдова

<p>Нови мерки срещу поскъпването при въвеждането на еврото</p>

Временен контрол върху цените при еврото: Какво предвижда законопроектът

България Преди 1 час

Временно да има пределни надценки на основни стоки и услуги в периода на въвеждане на еврото у нас, предвижда Законопроект относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги

Отварят още две ски зони в Рила

Отварят още две ски зони в Рила

Любопитно Преди 1 час

Мальовица и пистата „Трещеник“ край Якоруда посрещат любителите на зимните спортове

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Свят Преди 2 часа

Базираната в САЩ "Информационна агенция за активисти за човешки права" (HRANA) заяви, че досега е потвърдила убийството на 2417 протестиращи, както и 12 деца и 10 цивилни, които не са участвали в протестите

Чанта Birkin

Модна къща шпионирала клиентите си, за да провери дали са достатъчно „престижни“

Любопитно Преди 2 часа

Една от най-желаните чанти в света – Birkin очевидно не е достъпна за всеки, а Hermès, според информацията, прилага крайни мерки, за да гарантира, че само „подходящи“ клиенти могат да се сдобият с нея

Всичко от днес

От мрежата

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Анита от "Игри на волята" чака бебе

Edna.bg

7 неща, които всяка жена трябва да направи след 40!

Edna.bg

Ивелин Попов бележи при победа на Арда

Gong.bg

Наш клуб остана без президент

Gong.bg

Радев обяви кога и на кого връчва третия проучвателен мандат

Nova.bg

Хайри Садъков: От АПС ще приемем третия мандат и ще го обсъдим

Nova.bg