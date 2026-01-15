След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?

З латната двойка на Холивуд вече не е заедно, а Кийт Ърбан, според съобщенията, изпитва сериозни угризения. След 19 години брак с Никол Кидман, разводът им през септември 2025 г. попадна в медийните заглавия - Никол подава документите, но Кийт уж дръпва спусъка. Превъртаме напред до януари 2026 г.: споразумението им за развод е подписано по взаимно съгласие и основното попечителство над дъщерите им е дадено на Никол. Но сега се разпространяват слухове, че Кийт съжалява за решението си за развод. Певецът е самотен, изтощен и се дави в съжаление.

Ето защо:

Разводът по взаимно съгласие на Никол и Кийт вече е уреден, като Никол получава основно попечителство над дъщерите им, Сънди Роуз (17) и Фейт Маргарет (15). Кийт (също на 58 години) получава 59 дни в годината - приблизително през всеки втори уикенд. Съдебните документи подчертават съвместното попечителство, както съобщава People: „Дръжте се любящо и последователно с всяко дете, въпреки развода“.

Но с тежкия удар на реалността, вътрешен човек казва пред списание Star, че Кийт се чувства смазан: „Той страда и започват да го обземат сериозни съжаления... Ужасно му липсват децата и му е трудно да се справи със суровата реалност, че семейството му е взривено“.

Nicole Kidman and Keith Urban have separated after 19 years, @TMZ reports.

Кийт е засегнат и финансово - т.е. адвокати, активи и издръжка - въпреки че разводът им е бил „приятелски“.

Слухове за връзката на Никол и Ръсел Кроу

Междувременно се говори, че на фона на развода и разбитото си сърце, Никол е намерила утеха в стария си приятел Ръсел Кроу, който също е преживял раздялата си. Ако се вярва на слуховете, двамата водят ежедневни разговори, срещи на кафе и окуражаващи разговори за кариерата си. Запознати разказват пред OK!: „Той е разстроен от дългия си брак. Показва мека страна с нея - настоява за филмови сътрудничества, за да се разсее“.

After 19 years of marriage, it's over: Nicole Kidman and Keith Urban call it quits.



Yes there is a pre-nup. The prenup was signed 20 years ago states that Keith will receive $600,000 every year that they are together so nearly $10

million dollars.



Wow!



Keith is the one pushing…

И послушвайки съвета на Кроу да се отдаде на работа, за да се справи с разбитото сърце, Никол вече е подписала два последователни проекта. Но дали са просто приятели, или нещо се готви между двамата? Романсът е непотвърден, тъй като в момента той се среща с Бритни Териът (42), но приятелството на Кроу с Никол подхранва клюките. И изглежда, че това притеснява Кийт, сочат слуховете.

Мистериозното възстановяване на Кийт

Междувременно, изглежда, че и Кийт е продължил напред - шепнат е, че в живота му е имало „млада жена в музиката“, дори преди раздялата им. Въпреки че името на новата жена в живота му все още не е известно, вътрешен човек каза пред Daily Mail: „Слухът е, че е с по-млада жена в бизнеса... Всички говорят само за това. Всички искат да знаят с коя, но засега това е мистерия“.