Любопитно

Ива Екимова: Загубата на Дими ме беляза най-силно, сега имам нова любов

Тя споделя за лични промени, загуби, отношенията с дъщеря си Дара Екимова и гледната си точка към комуникациите и медиите

8 март 2026, 11:47
Осми март е! Честит празник, скъпи дами

Осми март е! Честит празник, скъпи дами
Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата

Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата
Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Мама и тате много ме обичат такъв, какъвто съм! (ВИДЕО)

Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Мама и тате много ме обичат такъв, какъвто съм! (ВИДЕО)
Иво Димчев откровено за стреса, сцената и участието си в „Като две капки вода“

Иво Димчев откровено за стреса, сцената и участието си в „Като две капки вода“
Най-шокиращата победа в историята на

Най-шокиращата победа в историята на "Оскарите"
Сбогом, плюшено приятелче: Изоставеното макаче Пънч намери истинско семейство

Сбогом, плюшено приятелче: Изоставеното макаче Пънч намери истинско семейство
Тази диета може да ви попречи да доживеете 100 години: Учените с изненадващо откритие

Тази диета може да ви попречи да доживеете 100 години: Учените с изненадващо откритие
Без право на грешка - Шеф Ангелов взе поредна куртка в Кухнята на Ада

Без право на грешка - Шеф Ангелов взе поредна куртка в Кухнята на Ада

В подкаста "Храмът на историите" с Мон Дьо Ива Екимова говори за навършването на 50 години. Тя споделя за лични промени, загуби, отношенията с дъщеря си Дара Екимова и гледната си точка към комуникациите и медиите. Основната теза е, че през последните години Екимова е преживяла период на криза, но е постигнала вътрешен мир и нова любов, като подчертава важността на автентичността и дисциплината.

  • Лични промени и криза

Ива Екимова описва себе си днес като човек, който е преминал през значителни промени. "Аз не съм просто образа от социалните мрежи, човек, който се занимава с комуникации вече 30 години. Не съм просто майката на Дара Екимова, а съм Ива Екимова, която е човек", казва тя. Споделя, че е била архитект на публични образи, но сега приоритет за нея е да запази мира и спокойствието си. "Все по-важно за мен е да запазя мира и спокойствието си, да казвам не и да казвам наистина това, което мисля. Защото прекарах много-много дълго време да бъда конформист. Понякога дори е граничил с лицемерие."

Екимова разказва за тежка година между средата на 2024 и средата на 2025 г., когато е нямала работа. "Аз нямах никаква работа. Не знаех как ще платя сметките. Наистина. Открих, че публичният ми образ е нещо, което към онзи момент е в пълно противоречие с това, което се случва в живота ми в момента." Тя описва периода като "една година в тъмнината", който се отразил на тялото ѝ – напълняла 11 килограма и се затворила в себе си. "Аз бях напълно неспособна да изляза на среща. Не исках. Просто исках да седя в тази тъмна черупка и не ме интересуваше какво се случва отвън." След това решава да направи промени и среща нова любов.

  • Загуби и минали отношения

Екимова говори за две големи загуби в живота си: баща си като тийнейджърка и съпруга си Дими. "Със сигурност загубата на Дими. Сто процента", подчертава тя, като обяснява, че на 33 години е загубила партньора си неочаквано. "Когато ние се запознахме и когато решихме да бъдем семейство, никой от нас не е предполагал, че само няколко години по-късно това 'докато смъртта ви раздели' ще се случи." Загубата се отразила на семейните отношения и не ѝ позволила да скърби пълноценно, тъй като се грижела за 6-годишното си дете.

За Дими тя казва: "Той не беше лицемер, не беше човек, който пред други имаше образ. Не примирим към несправедливостта, към лъжата, да не примирим към нещата, които не са честни и в същото време изключително весел, ведър, забавен." Описва го като умен и способен – брилянтен гинеколог и музикант. Любовта им била бурна: "Бурна и динамична. Имали сме моменти, в които сме спорили." Дими бил авторитарен, но не агресивен. "Той беше човек на реда и когато нещо не се случва по начина, по който той си го представя или го е планирал, това естествено го кара да се чувства несигурен." Екимова признава, че е имала моменти на страх от спорове, но не от физическо насилие.

  • Нова любов и бъдеще

Сега в живота ѝ има нова любов, срещната по случаен начин. "Бог ми изпрати тази любов, като по холивудски сценарий. Ние се запознахме пред вратата на един асансьор." След няколко случайни срещи тя предлага да организират неслучайна. "Той е изключително чаровен. Страхотно изглежда. Много е готин. Много е одухотворен и си личи. Усмихнат, позитивен." Първата им среща продължила 7 часа. Той не е от шоу бизнеса и не е българин, но Екимова не разкрива националността му.

За броя на истинските любови в живота: "Ако ми беше задал този въпрос преди една година, щях да ти кажа веднъж."

  • Отношения с дъщеря ѝ Дара

Екимова описва майчинството като благословия, но и предизвикателство. "Да бъда майката на Дара Екимова е благословия и благодат. И в същото време тя вече не принадлежи само на мен. Тя принадлежи на музиката си, на амбицията си, на трудолюбието си, на таланта си и на публиката си." Подчертава интелекта на Дара: "Тя е изключителна и в нея, освен интелект, има разбиране и критерии."

Най-трудното за нея е да гледа детето си да страда, без да може да помогне директно. "Най-трудното за един родител е да гледа детето си как плаче и страда. Ти да знаеш, че това ще мине като родител."

  • Кариера, медии и социални мрежи

Екимова произхожда от бедно семейство и е постигнала всичко със собствени усилия. "Аз произхождам от бедно работническо семейство. Баща ми работеше в 'Кремиковци', майка ми в 'Балкантон'. И двамата нямат висше образование." Започнала в "Супер шоу Невада" през 90-те като една от най-известните момичета в държавата.

Сега работи с медии и публични образи. Критикува границата между стратегия и манипулация: "Ето това е една към днешна дата много тежко размита граница, за която обаче носим двустранна отговорност, както ние експертите по комуникация и пиар, така и медиите." Социалните мрежи са направили посредническата роля ненужна, което води до неподготвени изяви. За автентичността: "В момента социалните мрежи толерират автентичността. [...] Тя тази автентичност може и да е изиграна."

Съвет към млади инфлуънсъри: "Зависи какво иска, каква е целта. Винаги първо задавам въпроса каква е целта."

За прошката: "За всичко има прошка." А на 18-годишната си версия би казала: "Много добро решение да се запишеш за кастинга на 'Супер шоу Невада'. Продължавай! Справяме се! Обещавам ти!"

Ива Екимова Лични промени Житейска криза Вътрешен мир Нова любов Семейни загуби Дара Екимова
Последвайте ни
Трагедия в Рила: Мъж издъхна в района на Мальовица

Трагедия в Рила: Мъж издъхна в района на Мальовица

Иран избра новия си лидер

Иран избра новия си лидер

Sky News: Светът е в пламъци – войната на Тръмп с Иран става глобална

Sky News: Светът е в пламъци – войната на Тръмп с Иран става глобална

Разкриха най-тихите зодии, които пазят всичко в тайна

Разкриха най-тихите зодии, които пазят всичко в тайна

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Как кучетата откриват трюфели

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 2 дни
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 2 дни
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 2 дни
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кувейт обяви форсмажор и намали добива на петрол

Кувейт обяви форсмажор и намали добива на петрол

Свят Преди 3 часа

Анализатори прогнозират, че Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия също скоро ще трябва да намалят производството, тъй като ще изчерпат капацитета си за съхранение на петрол

Силно земетресение разтърси Гърция

Силно земетресение разтърси Гърция

Свят Преди 4 часа

Трусът е бил усетен в няколко района на Епир и Тесалия, както и на Йонийските острови

Посолството на САЩ в норвежката столица Осло

Взрив в посолството на САЩ в Осло

Свят Преди 5 часа

Командирът на полицията Майкъл Делемир уточни, че взривът е ударил входа на консулската част на посолството около 1 ч. през нощта

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп: Накрая няма да има кой да каже „предаваме се“

Свят Преди 5 часа

Президентът на САЩ заяви, че не се интересува от преговори с Иран и допусна възможността войната с Иран да приключи едва когато Техеран вече няма функционираща армия или каквото и да е останало ръководство на власт

Очаква ни слънчева неделя, но захлаждане в понеделник

Очаква ни слънчева неделя, но захлаждане в понеделник

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

<p>8 март: Денят, в който пролетта беше поставена на пауза</p>

8 март: Денят, в който пролетта беше поставена на пауза

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Джеси Бъкли, Теяна Тейлър и Ема Стоун – от риалити телевизията до номинациите за „Оскар“

Джеси Бъкли, Теяна Тейлър и Ема Стоун – от риалити телевизията до номинациите за „Оскар“

Любопитно Преди 13 часа

Номинациите за „Оскар“ на Джеси Бъкли, Теяна Тейлър и Ема Стоун подчертават пътя им от риалити форматите до върховете на Холивуд, поставяйки въпроса дали суровата школа на този тип предавания е калила волята им за успех.

Американски и израелски удари поразиха нефтено хранилище в Техеран

Американски и израелски удари поразиха нефтено хранилище в Техеран

България Преди 14 часа

Това е първият докладван удар върху петролната инфраструктура на Ислямската република

Небе под обстрел: Как пилотите се справят с ракети, дронове и психологическия стрес

Небе под обстрел: Как пилотите се справят с ракети, дронове и психологическия стрес

Свят Преди 15 часа

През последните години рисковете за гражданската авиация ескалират – от нахлувания на безпилотни апарати в периметъра на летищата до летателни траектории, силно ограничени от зони на военни действия

Силни експлозии разтърсиха Багдад и Ербил

Силни експлозии разтърсиха Багдад и Ербил

Свят Преди 15 часа

Причината за мощните взривове в Багдад засега остава неизвестна

„Ванговат“ по руски: Кой и защо приписва фалшиви предсказания на Баба Ванга?

„Ванговат“ по руски: Кой и защо приписва фалшиви предсказания на Баба Ванга?

Свят Преди 15 часа

Днес нейното име и приписваните ѝ предсказания често се използват в Русия за подкрепа на политически наративи, свързани с Кремъл

Жертвите от ударите в Иран достигнаха 1172 цивилни

Жертвите от ударите в Иран достигнаха 1172 цивилни

Свят Преди 16 часа

В допълнение към цивилните жертви, убити са и 176 военни

Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко

Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко

България Преди 17 часа

МВР установили любител фотограф, който вдигнал дрон, за да снима излитащи и кацащи самолети

Доналд Тръмп предлага употребата на ракети срещу наркокартелите

Доналд Тръмп предлага употребата на ракети срещу наркокартелите

Свят Преди 17 часа

„Те са изключително точни. Хоп - право в хола, и край за този член на картела“, добави Тръмп

"Не сме допуснали грешка": Иранският президент предизвика гняв с извинение към съседните държави за атаките

"Не сме допуснали грешка": Иранският президент предизвика гняв с извинение към съседните държави за атаките

Свят Преди 17 часа

Критиците в Иран веднага обвиниха Пезешкиан, че показва слабост, накърнява националната гордост и нанася щети на страната си

СО предлага 24 промени в градския транспорт на София

СО предлага 24 промени в градския транспорт на София

България Преди 18 часа

Основната цел е да се подобри свързаността между кварталите чрез повече директни линии, по-малко прекачвания и по-широко използване на електрически транспорт

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg
1

Разходка край синтровите езера на Ухловица

sinoptik.bg
1

Враца грейна в цветове за 8 март

sinoptik.bg

Ива Екимова на 50: „Една година бях в тъмнината. После срещнах любовта“

Edna.bg

Честит празник, нежни цветя! 8 красиви и вечни стиха за жената

Edna.bg

Веласкес: Опциите ни в атака намаляват, има вариант да дойде нов играч

Gong.bg

НА ЖИВО: Добруджа - Берое, съставите

Gong.bg

Тодор Иванджиков: Наказанията за нерегламентирани дронове в летищни райони са нищожни

Nova.bg

Велизар Шаламанов: До момента са изведени около 2600 човека от над 11 страни, където има риск от ракети и дронове

Nova.bg