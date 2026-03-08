Ива Екимова: Загубата на Дими ме беляза най-силно, сега имам нова любов

В подкаста "Храмът на историите" с Мон Дьо Ива Екимова говори за навършването на 50 години. Тя споделя за лични промени, загуби, отношенията с дъщеря си Дара Екимова и гледната си точка към комуникациите и медиите. Основната теза е, че през последните години Екимова е преживяла период на криза, но е постигнала вътрешен мир и нова любов, като подчертава важността на автентичността и дисциплината.

Лични промени и криза

Ива Екимова описва себе си днес като човек, който е преминал през значителни промени. "Аз не съм просто образа от социалните мрежи, човек, който се занимава с комуникации вече 30 години. Не съм просто майката на Дара Екимова, а съм Ива Екимова, която е човек", казва тя. Споделя, че е била архитект на публични образи, но сега приоритет за нея е да запази мира и спокойствието си. "Все по-важно за мен е да запазя мира и спокойствието си, да казвам не и да казвам наистина това, което мисля. Защото прекарах много-много дълго време да бъда конформист. Понякога дори е граничил с лицемерие."

Екимова разказва за тежка година между средата на 2024 и средата на 2025 г., когато е нямала работа. "Аз нямах никаква работа. Не знаех как ще платя сметките. Наистина. Открих, че публичният ми образ е нещо, което към онзи момент е в пълно противоречие с това, което се случва в живота ми в момента." Тя описва периода като "една година в тъмнината", който се отразил на тялото ѝ – напълняла 11 килограма и се затворила в себе си. "Аз бях напълно неспособна да изляза на среща. Не исках. Просто исках да седя в тази тъмна черупка и не ме интересуваше какво се случва отвън." След това решава да направи промени и среща нова любов.

Загуби и минали отношения

Екимова говори за две големи загуби в живота си: баща си като тийнейджърка и съпруга си Дими. "Със сигурност загубата на Дими. Сто процента", подчертава тя, като обяснява, че на 33 години е загубила партньора си неочаквано. "Когато ние се запознахме и когато решихме да бъдем семейство, никой от нас не е предполагал, че само няколко години по-късно това 'докато смъртта ви раздели' ще се случи." Загубата се отразила на семейните отношения и не ѝ позволила да скърби пълноценно, тъй като се грижела за 6-годишното си дете.

За Дими тя казва: "Той не беше лицемер, не беше човек, който пред други имаше образ. Не примирим към несправедливостта, към лъжата, да не примирим към нещата, които не са честни и в същото време изключително весел, ведър, забавен." Описва го като умен и способен – брилянтен гинеколог и музикант. Любовта им била бурна: "Бурна и динамична. Имали сме моменти, в които сме спорили." Дими бил авторитарен, но не агресивен. "Той беше човек на реда и когато нещо не се случва по начина, по който той си го представя или го е планирал, това естествено го кара да се чувства несигурен." Екимова признава, че е имала моменти на страх от спорове, но не от физическо насилие.

Нова любов и бъдеще

Сега в живота ѝ има нова любов, срещната по случаен начин. "Бог ми изпрати тази любов, като по холивудски сценарий. Ние се запознахме пред вратата на един асансьор." След няколко случайни срещи тя предлага да организират неслучайна. "Той е изключително чаровен. Страхотно изглежда. Много е готин. Много е одухотворен и си личи. Усмихнат, позитивен." Първата им среща продължила 7 часа. Той не е от шоу бизнеса и не е българин, но Екимова не разкрива националността му.

За броя на истинските любови в живота: "Ако ми беше задал този въпрос преди една година, щях да ти кажа веднъж."

Отношения с дъщеря ѝ Дара

Екимова описва майчинството като благословия, но и предизвикателство. "Да бъда майката на Дара Екимова е благословия и благодат. И в същото време тя вече не принадлежи само на мен. Тя принадлежи на музиката си, на амбицията си, на трудолюбието си, на таланта си и на публиката си." Подчертава интелекта на Дара: "Тя е изключителна и в нея, освен интелект, има разбиране и критерии."

Най-трудното за нея е да гледа детето си да страда, без да може да помогне директно. "Най-трудното за един родител е да гледа детето си как плаче и страда. Ти да знаеш, че това ще мине като родител."

Кариера, медии и социални мрежи

Екимова произхожда от бедно семейство и е постигнала всичко със собствени усилия. "Аз произхождам от бедно работническо семейство. Баща ми работеше в 'Кремиковци', майка ми в 'Балкантон'. И двамата нямат висше образование." Започнала в "Супер шоу Невада" през 90-те като една от най-известните момичета в държавата.

Сега работи с медии и публични образи. Критикува границата между стратегия и манипулация: "Ето това е една към днешна дата много тежко размита граница, за която обаче носим двустранна отговорност, както ние експертите по комуникация и пиар, така и медиите." Социалните мрежи са направили посредническата роля ненужна, което води до неподготвени изяви. За автентичността: "В момента социалните мрежи толерират автентичността. [...] Тя тази автентичност може и да е изиграна."

Съвет към млади инфлуънсъри: "Зависи какво иска, каква е целта. Винаги първо задавам въпроса каква е целта."

За прошката: "За всичко има прошка." А на 18-годишната си версия би казала: "Много добро решение да се запишеш за кастинга на 'Супер шоу Невада'. Продължавай! Справяме се! Обещавам ти!"