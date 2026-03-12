Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Френският президент Еманюел Макрон ще приеме украинския си колега Володимир Зеленски в Париж в петък (13 март), съобщи Франс прес, позовавайки се на изявление на Елисейския дворец.

Макрон посреща Зеленски за 9-и път

По информация на френското президентство двамата лидери ще обсъдят развитието на войната в Украйна и възможностите за увеличаване на международния натиск върху Русия. Сред основните теми ще бъде ограничаването на т.нар. „сенчест флот“ – мрежа от танкери, използвани за заобикаляне на международните санкции срещу руския износ на петрол.

Зеленски заминава за Франция за среща с Макрон

От канцеларията на френския президент уточняват, че Макрон и Зеленски ще разгледат и въпросите, свързани с условията за постигане на „справедлив и траен мир“. Очаква се разговорите да засегнат и гаранциите за сигурност за Киев, както и ангажиментите на западните партньори към Украйна.

Срещата ще бъде и повод за преглед на договореностите, постигнати в рамките на т.нар. „Коалиция на желаещите“ – група държави, които работят за засилване на военната, политическата и икономическата подкрепа за Украйна. Част от тези усилия включват доставки на въоръжение, обучение на украински военни и координиране на дългосрочни гаранции за сигурност.

Ключов разговор между Зеленски и Макрон, какво обсъдиха

Войната започна след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., което доведе до най-сериозния военен конфликт в Европа от десетилетия. Оттогава насам западните държави наложиха серия от икономически санкции срещу Москва и предоставиха военна и финансова помощ на Киев.

Володимир Зеленски на визита в Париж (СНИМКИ/ВИДЕО)

Франция е сред държавите, които активно подкрепят Украйна на дипломатическо и военно ниво. През последните години Еманюел Макрон многократно заяви, че европейските страни трябва да засилят помощта си за Украйна, включително чрез нови инициативи за сигурност и координирани действия срещу опитите на Русия да заобикаля международните санкции.

Очаква се след срещата в Париж двамата лидери да направят изявления относно резултатите от разговорите и следващите стъпки в подкрепа на Украйна.