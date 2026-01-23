След раздялата с Кийт Ърбан: Никол Кидман покорява Антарктида

Д окато личният й живот претърпява сериозни промени, Никол Кидман предприе грандиозно приключение до най-студения континент на Земята. Холивудската звезда отбеляза, че вече е посетила всички седем континента с пътуването си до Антарктида, което съвпада с нова глава и в личния й живот, предаде People.

В публикация в Instagram, споделена в сряда, 21 януари, 58-годишната Кидман сподели поглед към пътуването си до Антарктида заедно с дъщерите си Сънди Роуз, на 17, и Фейт Маргарет, на 15.

„Благодаря на @SilverSea, че ме заведохте до моя 7-ми континент! Приключение веднъж в живота със семейството и приятели“, написа Кидман.

На една снимка звездата от Babygirl и дъщерите ѝ са облечени в еднакви червени ски костюми с черни слънчеви очила, за да се предпазят от суровите условия на континента. На друга снимка носителката на Оскар носи бяло пухено яке и черни панталони, докато позира на лодка с ледник на заден план. Актрисата също е прекарала време на борда на кораба, четейки книга.

nicole kidman getting divorced and going to antarctica she’s so chic pic.twitter.com/KkW6MVgprE — Cris ✨ (@lionesspike) January 21, 2026

Пътуването идва, след като източник наскоро каза пред People, че „Никол прекарва много време с момичетата си“, на фона на раздялата ѝ с Кийт Ърбан.

След като прекара празниците в Австралия, актрисата се завърна в Нешвил с дъщерите си, добави източникът. „Тя е освежена и оптимистична за новата година“, каза източникът. „Всички те се връщат към рутината си. Нещата са спокойни.“

Nicole Kidman and Keith Urban separated, actress trying to save marriage https://t.co/zEWbDM4aDx pic.twitter.com/D5b8fffASd — New York Post (@nypost) September 29, 2025

„Тя очаква и една натоварена и вълнуваща година в професионален план, с няколко предстоящи проекта“, добави източникът.

Кидман наскоро е постигнала споразумение и е финализирала развода си с Кийт Ърбан, като е избрала да се откаже от издръжката за деца.

Актрисата от The Perfect Couple и кънтри звездата, и двамата на 58 години, са сключили споразумение, което е подадено в съда на 6 януари, само три месеца след като Кидман официално е подала молба за развод, позовавайки се на непреодолими различия.

Според съдебни документи, получени от People, тя и Ърбан са се съгласили да се откажат от всички права за издръжка на деца и съпруг. Всеки човек също така е отговорен за собствените си съдебни такси и разходи.

Според плана за родителски грижи за дъщерите им Фейт и Сънди, както Кидман, така и Ърбан са длъжни да „се държат помежду си и с всяко дете така, че да осигуряват любяща, стабилна, последователна и грижовна връзка с детето, въпреки че са разведени“.