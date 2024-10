"Обезобразен" актьор се надява, че нов проект ще промени начина, по който хората гледат на състоянието му

А ктьорът Адам Пиърсън, който страда от неврофиброматоза, иска да помогне на хората да научат повече за това заболяване. В последния си филм Пиърсън играе мъж със въпросното заболяване.

Британската звезда, на 39 години, има неврофиброматоза тип 1 (NF1) - генетично заболяване, което причинява тумори, които най-често са доброкачествени.

Actor Adam Pearson, who has a disfiguring facial condition, wants to help others learn about such differences as he plays a man with the same illness in his latest film.



🔗 Read more https://t.co/uQ736kkLkx — Sky News (@SkyNews) October 6, 2024

Пиърсън, който направи актьорския си дебют във филма „Под кожата“/” Under the Skin” през 2013 г., заяви: „Има два начина да изгубиш анонимността си в обществото - или да станеш известен, или да страдаш от тежко заболяване, което те обезобразява.“

Адам Пиърсън играе заедно със Себастиан Стан от Marvel в драмата ”Different Man”, разказваща за актьор с NF1, който се подлага на медицинско изпитание, което успешно премахва туморите на лицето му.

'It's okay not to be okay'.



Actor and campaigner @Adam_Pearson talks to Sky News' @Debbie_Ridgard ahead of his new psychological thriller #ADifferentMan featuring Sebastian Stan.



Read more: https://t.co/CyWFyviV9Q pic.twitter.com/Pwl9kRpiU4 — Sky News (@SkyNews) October 6, 2024

Създаден от A24, филмът изследва социалните норми и самоувереността и се надява да създаде платформа за открити и честни разговори.

Стан, който играе главната роля на Едуард във филма, използва протези, за да имитира симптомите на неврофиброматозата. Той излиза на публични места в образа си, за да види как ще реагират хората.

Стан казва, че „няма нищо по-смущаващо или изолиращо от това преживяване.”

„Частта с разпознаването е подобна на концепцията, че си обществена собственост, точно както е да си различен, да си инвалид или обезобразен. Чувстваш промяната на енергията и усещаш дискомфорта“, разказва актьорът.

Актьорът, който играе Доналд Тръмп в предстоящия филм „Стажантът“, посочва, че това го е накарало да се замисли колко фокусирано е обществото върху външния вид.

Той казва, че често полагаме огромни усилия да подобрим живота си с надеждата, че „нещо ще се промени отвътре“.

Било е трудно да се получи финансиране за филма ”Different Man”, написан от Аарон Шимберг, докато Стан не се е включил, предава Sky News.

A Different Man is a fascinating, darkly humorous, and tragic character study about how society can affect our own self image. Sebastian Stan is transformative and career best while Adam Pearson is a scene stealer in his supporting role. One of the better films of 2024. pic.twitter.com/7psvUueVVJ — Will Martinez (@willmovies) October 5, 2024

42-годишният американски актьор иска да използва платформата, която има, за да хвърли светлина върху важни истории.

„С напредването на възрастта със сигурност чувствам по-голяма отговорност за това в какъв проект се включвам и мисля, че едно от тези неща е да намирам проекти, които чувствам, че задават важни и въпроси“, казва той.

Вижте повече в нашата галерия:

* Във видеото: СЗО: Мобилните телефони не може да причинят тумор в мозъка

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase