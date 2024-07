Хроничното заболяване, шокиращо често срещано сред олимпийците

Д остигането на абсолютен връх на спортните усилия може да доведе до хаос в човешкото тяло. Когато надхвърлите границите на възможностите си, може да се окажете в свят на болка.

Разбира се, има и контузии. И за около 14 500 спортисти - и техните помощници - които се очаква да се настанят в олимпийското село за времето на Игрите в Париж през 2024 г., вероятно ще има няколко инфекции.

Частици в белите дробове - например микроскопични вдишани частици, каквито могат да се открият при замърсяването на въздуха или излъчвани от ароматизатор - могат да доведат до възпаление и свиване на дихателните пътища и до образуване на слуз, която блокира възможността за свободно дишане. По света повече от 1000 души умират на ден от астма.

