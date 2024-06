Страда ли Джулиани от белодробно заболяване от атентата на 11 септември

С поред адвоката на Руди Джулиани, е възможно бившият кмет на Ню Йорк да има белодробно заболяване заради 11 септември, което може да ограничи здравословното му състояние и способността му да работи.

В съдебно заявление от 17 страници Гари К. Фишоф и Джоан А. Кили, действащи от името на Джулиани, възразяват срещу плановете за назначаване на синдик, който да управлява дълговете на бившия кмет на Ню Йорк, след като той обяви несъстоятелност миналата година.

