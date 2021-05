Непознатите викинги

К огато чуят думата викинг, в съзнанието на повечето хора изниква образът на груб и жесток мъж, който живее, за да води кървави битки. В каква степен този стереотип отговаря на истината? Историците са единодушни, че освен смели воини, те са били и опитни търговци и безстрашни пътешественици, които достигнали чак до териториите на съвременен Ирак и Северна Америка (и то няколко века пред това да направи Христофор Колумб). По официални данни, днес във вените на около 35 процента от мъжете в Норвегия, Дания и Швеция тече викингска кръв – както и на 1 от всеки 33 мъже във Великобритания. В следващите редове може да се запознаете с още любопитни подробности за историята и обичаите на викингите.

Викингите си гарантирали ролята на злодеи в английската култура след едно събитие, случило се през юни 793 г. Тогава те нападнали и разрушили манастир, намиращ се на остров Линдисфарн. Повечето монаси били избити или поробени. Духовникът и поет Алкуин от Йорк пише по този повод, че „такова зверство не е виждано никога преди“. В интерес на истината, викингите са извършвали подобни атаки и преди това, но случилото се на остров Линдисфарн предизвикало особено голям отзвук в Европа и днес се смята за началото на т. нар. Викингска епоха.

Who were the Vikings? Thanks to new technology, we're coming up with many surprising new answers https://t.co/E81idTMCKB #LiveLikeAViking