Ким Кардашиян и Луис Хамилтън на романтична вечеря в Малибу

Р иалити звездата Ким Кардашиян и асът от Формула 1 Луис Хамилтън продължават да подхранват слуховете за своята връзка, след като бяха забелязани на романтична вечеря в Малибу.

В събота основателката на бранда SKIMS и британският пилот бяха заснети от папараци по време на интимна двучасова среща в популярния ресторант „Nobu“. За излизането си Ким бе заложила на розов топ с цип и дълга бежова пола, докато Хамилтън се появи в небрежен стил с сиво бомбър яке и тъмен панталон.

Двойката пристигнала около 21 часа, като Хамилтън отворил вратата на автомобила за Кардашиян. Вътре двамата прекарали около два часа в интимна атмосфера, а при излизането си около 23 часа и двамата се усмихвали широко.

Вечерята в „Нобу" е последната от поредица съвместни появи - двамата бяха забелязани да разглеждат луксозни килими в Лос Анджелис във вторник и преди това се появиха заедно на музикалния фестивал „Коачела".