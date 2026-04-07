Любопитно

Край на спекулациите: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си

Риалити звездата и седемкратният шампион от Формула 1 потвърдиха слуховете за връзката си с ефектно видео от Япония. Двамата бяха забелязани на среднощно дрифт приключение в Токио, което сложи край на спекулациите за отношенията им

7 април 2026, 13:02
Край на спекулациите: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си
Източник: Getty Images

К им Кардашиян и Луис Хамилтън сложиха край на спекулациите и потвърдиха връзката си, съобщава People.

45-годишната риалити звезда и 41-годишният Хамилтън обявиха отношенията си официално в Инстаграм чрез ново видео, споделено от пилота от Формула 1.

В кадрите двамата са заснети по време на високоскоростно шофиране. Видеото показва как Хамилтън демонстрира умения зад волана на своето Ferrari F40 в района на известния паркинг „Дайкоку“ в Токио, Япония.

„ЗАПОЧВАМЕ ОТНОВО 🇯🇵 TOKYO DRIFT VOL. III“, написа Хамилтън в описанието към клипа, озвучен с песента „Victory Lap“ на Skepta, PlaqueboyMax и Fred Again.

В края на видеото Кардашиян се вижда на пътническата седалка, облечена в бяло поло. Когато камерата се приближава към нея в колата, майката на четири деца възкликва: „Това е лудост!“, след емоционалното возене с Хамилтън.

На 25 март източник потвърди пред списание PEOPLE, че Кардашиян и Хамилтън са на почивка заедно в Токио. С тях са и трите по-малки деца на Ким – Сейнт (10 г.), Чикаго (9 г.) и Псалм (6 г.), които тя споделя с бившия си съпруг Кание Уест, заедно с 12-годишната им дъщеря Норт.

Сестрата на основателката на бранда SKIMS – Хлои Кардашиян, и нейните деца Тру (7 г.) и Тейтъм (3 г.), също са се присъединили към пътуването до Токио заедно с Хамилтън, твърди вътрешният източник.

Друг източник споделя пред PEOPLE, че Хамилтън е „непредубеден тип със страхотна енергия“ и че „семейството на риалити звездата го харесва“.

„Ким е много увлечена по него“, продължава източникът, добавяйки: „И двамата са заети с кариерите си, но се виждат възможно най-често. Това е нещо повече от просто неангажираща връзка. Изисква се много, за да се привлече интересът на Ким, а тя определено е заинтригувана.“

Слуховете за техния романс се засилиха през март, когато Хамилтън остави закачлив коментар под публикация на Кардашиян в Инстаграм. На 16 март основателката на SKIMS сподели кадри от парти след Оскарите, показвайки подготовката си за събитието. В отговор на предизвикателните снимки Хамилтън написа кратък коментар: „😍“.

Източник: People    
Ким Кардашиян Луис Хамилтън Връзка Формула 1 Токио Инстаграм Ferrari F40 Високоскоростно шофиране Семейна почивка Знаменитости
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Любопитно Преди 25 минути

През април 2026 г. финансовото положение може да се промени за определени зодиакални знаци след труден период. Това бележи преход към по-стабилна фаза, с нови възможности за доходи и разрешаване на парични въпроси

КС ще разгледа спорното решение на парламента за борба с ценовия шок

КС ще разгледа спорното решение на парламента за борба с ценовия шок

България Преди 32 минути

Съдът ще разгледа по същество искането на МС те да бъдат обявени за противоконституционни

Любопитно Преди 1 час

Жена и дете са с опасност за живота след катастрофата край Добрич

Жена и дете са с опасност за живота след катастрофата край Добрич

България Преди 1 час

На място на инцидента загина жена

Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

България Преди 1 час

Финансирането на инициативата се осигурява по Плана за възстановяване и устойчивост

„Време за надежда“ по Великден

„Време за надежда“ по Великден

Любопитно Преди 1 час

Екипът на Прогнозата за времето на NOVA търси дом на четири бездомни кучета

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

Парламентарни избори Преди 1 час

Това съобщи заместник-председателят на Централната избирателна комисия Росица Матева

<p>Луната ще &quot;отхапе&quot;&nbsp;малка част от слънчевия диск в България&nbsp;</p>

Рядко двойно затъмнение през август 2026 г. - кога и къде да го наблюдавате

Любопитно Преди 1 час

През август 2026 г. ни очаква рядък "двоен" сезон на затъмненията - пълно слънчево затъмнение на 12 август и частично лунно затъмнение на 28 август, видими в различни части на света, като България ще наблюдава частични фази

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Свят Преди 2 часа

Железопътното движение между Ланс и Бетюн е временно преустановено

„Супер Марио Галактиката: Филмът" е най-гледан в киносалоните у нас през миналата седмица

Любопитно Преди 2 часа

„Супер Марио Галактиката“ превзе родните кина, привличайки половината от зрителите у нас миналия уикенд. Анимацията измести Райън Гослинг от върха, докато романтика със Зендая и Патисън допълва челната тройка в една по-слаба за киното седмица

United Group разшири оптичната си мрежа в региона с напълно изградения подземен оптичен кабел между Атина и Солун

United Group разшири оптичната си мрежа в региона с напълно изградения подземен оптичен кабел между Атина и Солун

Свят Преди 2 часа

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България Преди 2 часа

<p>&quot;Културен хероин&quot;:&nbsp;Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?</p>

Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?

Свят Преди 2 часа

На великденски обяд в Белия дом президентът Тръмп реши да забавлява присъстващите, като унижи своя "подгласник"

Мелания и Доналд Тръмп до великденски заек в Белия дом

„Бием се за вашето бъдеще“ - Мелания Тръмп към децата в Иран на Великден

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ не може да спре да говори за Иран дори застанал до великденски заек и аудитория от деца

Могат ли САЩ наистина да напуснат НАТО?

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп вече многократно заяви, че сериозно обмисля да изтегли САЩ от НАТО

Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II“

Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II“

Свят Преди 2 часа

Видео с едноминутно мълчание между Доналд Тръмп и екипажа на „Артемис II“ стана хит в социалните мрежи. Докато астронавтите се намират на рекордните 400 000 км от Земята, странната пауза в ефир предизвика вълна от коментари и спорове кой е виновен

