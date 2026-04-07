Край на спекулациите: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си

К им Кардашиян и Луис Хамилтън сложиха край на спекулациите и потвърдиха връзката си, съобщава People.

45-годишната риалити звезда и 41-годишният Хамилтън обявиха отношенията си официално в Инстаграм чрез ново видео, споделено от пилота от Формула 1.

В кадрите двамата са заснети по време на високоскоростно шофиране. Видеото показва как Хамилтън демонстрира умения зад волана на своето Ferrari F40 в района на известния паркинг „Дайкоку“ в Токио, Япония.

„ЗАПОЧВАМЕ ОТНОВО 🇯🇵 TOKYO DRIFT VOL. III“, написа Хамилтън в описанието към клипа, озвучен с песента „Victory Lap“ на Skepta, PlaqueboyMax и Fred Again.

В края на видеото Кардашиян се вижда на пътническата седалка, облечена в бяло поло. Когато камерата се приближава към нея в колата, майката на четири деца възкликва: „Това е лудост!“, след емоционалното возене с Хамилтън.

На 25 март източник потвърди пред списание PEOPLE, че Кардашиян и Хамилтън са на почивка заедно в Токио. С тях са и трите по-малки деца на Ким – Сейнт (10 г.), Чикаго (9 г.) и Псалм (6 г.), които тя споделя с бившия си съпруг Кание Уест, заедно с 12-годишната им дъщеря Норт.

Сестрата на основателката на бранда SKIMS – Хлои Кардашиян, и нейните деца Тру (7 г.) и Тейтъм (3 г.), също са се присъединили към пътуването до Токио заедно с Хамилтън, твърди вътрешният източник.

Друг източник споделя пред PEOPLE, че Хамилтън е „непредубеден тип със страхотна енергия“ и че „семейството на риалити звездата го харесва“.

„Ким е много увлечена по него“, продължава източникът, добавяйки: „И двамата са заети с кариерите си, но се виждат възможно най-често. Това е нещо повече от просто неангажираща връзка. Изисква се много, за да се привлече интересът на Ким, а тя определено е заинтригувана.“

Слуховете за техния романс се засилиха през март, когато Хамилтън остави закачлив коментар под публикация на Кардашиян в Инстаграм. На 16 март основателката на SKIMS сподели кадри от парти след Оскарите, показвайки подготовката си за събитието. В отговор на предизвикателните снимки Хамилтън написа кратък коментар: „😍“.