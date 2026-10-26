Свят

Руските реактивни дронове „Шахед“ се развиват бързо - Helsing представи система за ПВО с ИИ, създадена да ги преследва

Новата система Contra координира сензори и оръжия за прехващане на масирани атаки. Тя включва два нови прехващача, предназначени за бързи безпилотни апарати и крилати ракети

26 октомври 2026, 16:28
Руските реактивни дронове „Шахед“ се развиват бързо - Helsing представи система за ПВО с ИИ, създадена да ги преследва
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock
  • Компанията Helsing представи системата Contra с изкуствен интелект за координиране на отбраната срещу масирани атаки с дронове и ракети.
  • Новите прехващачи AD-1 и AD-2 са предназначени за бързи реактивни дронове и крилати ракети, като развиват скорости над 700 км/ч и до около 2,5 пъти скоростта на звука.
  • Системата цели да намали използването на скъпи ракети чрез по-достъпни прехващачи, произвеждани масово, и може да помогне на Украйна и европейските държави да противодействат на руските реактивни дронове.

Европейският отговор на разрастващия се руски арсенал от реактивни дронове се изгражда около проста идея: изкуствен интелект да координира масираното им прехващане, а бързите цели да бъдат унищожавани с по-евтини ракети, вместо да се изразходват боеприпаси за противовъздушна отбрана на стойност милиони евро.

Европейската отбранителна технологична компания Helsing представи Contra, нова система за противовъздушна отбрана, управлявана от изкуствен интелект и създадена за противодействие на мащабни атаки с дронове и ракети. Компанията представи и два нови прехващача, предназначени да преследват бързи безпилотни летателни апарати с реактивни двигатели и крилати ракети. Това се посочва в прессъобщение, което Helsing предостави на медията UNITED24 на 26 октомври.

Системата е особено актуална за Украйна, която вече се сблъсква с нарастващия руски арсенал от реактивни дронове „Геран“.

Според Helsing последните оценки на разузнавателните служби показват, че Русия значително е увеличила производството на дронове „Геран-4“ и „Геран-5“. По данни на компанията производството достига до 4000 броя месечно, докато Москва увеличава броя на площадките за изстрелване.

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  • Създадена за противодействие на реактивните „Шахед“

Contra е разработена именно за справяне с подобни атаки, при които противникът разчита на голям брой едновременно насочени към целта средства.

По данни на Helsing системата може да открива стотици и дори хиляди приближаващи дронове и ракети и да координира действията срещу тях едновременно. За целта тя обединява множество сензори и оръжейни системи в обща картина на въздушната обстановка. Сензорната архитектура може да включва радари, електрооптични, инфрачервени и акустични системи, а платформата за командване и управление Altra оставя на човешките оператори контрола върху приоритетите и решенията за поразяване на целите.

Архитектурата е проектирана така, че системата да продължава да функционира и при нарушения на бойното поле, включително заглушаване на сигналите, прекъсване на комуникационните връзки и загуба на отделни възли от мрежата.

За Украйна това е от значение, тъй като по-новите руски реактивни варианти на „Геран“ са значително по-бързи от традиционните дронове от типа „Шахед“. Това увеличава натиска както върху дроновете-прехващачи, така и върху традиционните зенитно-ракетни системи.

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  • Два нови прехващача за два различни вида заплахи

В основата на Contra са два прехващача, разработени от Helsing.

AD-1 Inferno е прехващач с реактивен двигател, предназначен да запълни празнината между по-бавните прехващащи дронове с електрическо или витлово задвижване и традиционните ракети, които са твърде скъпи, за да бъдат използвани в големи количества. Според Helsing AD-1 може да кръжи след изстрелването си, да действа в рояци и да атакува повторно цели по време на полет, като получава актуализации по траекторията от наземните радари на системата Contra.

Спецификациите на компанията посочват максимална скорост над 700 км/ч и работна височина над 9000 метра.

AD-2 Ambush, от друга страна, използва твърдогоривен ракетен двигател и е предназначен за по-бързи цели, летящи на по-голяма височина. Helsing посочва, че той е разработен за унищожаване на високоскоростни дронове за еднократна употреба и дозвукови крилати ракети, които са извън обсега на AD-1.

В съобщението си компанията заяви, че AD-2 може да достигне скорост от приблизително 2,5 пъти скоростта на звука и да поразява цели на разстояние над 20 километра.

И двата прехващача използват бордови радарни глави за самонасочване в крайната фаза на полета. Това им позволява да действат в тъмнина, облачност и мъгла, условия, при които по-евтините оптични или инфрачервени системи за насочване могат да изпитват затруднения. В техническата документация на Helsing изрично се подчертава, че радарните глави са предназначени да запазват ефективността си при лоша видимост.

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  • Създадена за масирани атаки, а не за единични изстрелвания

Helsing представя Contra като нещо повече от затворена ракетна система.

Архитектурата е разработена така, че в рамките на дни да може да интегрира оръжия на други производители, включително други прехващачи, лазерни системи за борба с дронове, оръдия и дори системи, използващи мрежи за обезвреждане на цели.

Това би позволило на операторите да избират различни оръжия според вида на целта, вместо да изстрелват скъпа ракета срещу всеки приближаващ дрон.

Същата командна архитектура е предназначена за защита на населени места, граници, военни бази и маневриращи войскови подразделения, като съставът на използваните сензори и оръжия се променя според конкретната задача.

Helsing посочва, че AD-1 и AD-2 са предназначени за масово производство чрез отделни европейски вериги за доставки, което ще намали зависимостта от една производствена линия.

Никлас Кьолер, съосновател и президент на Helsing, определи системата като отговор на проблема с разходите, пред който са изправени Украйна и Европа.

„Contra слага край на дилемата пред противовъздушната отбрана: бавни дронове, ефективни само при благоприятни метеорологични условия, или ракети за милиони евро, изстрелвани срещу евтини цели, произвеждани масово. Нашият изкуствен интелект свързва съществуващите сензори и средства за поразяване в реално време и добавя нашите прехващачи AD-1 и AD-2. Благодарение на реактивното и ракетното задвижване, евтината радарна глава за самонасочване и двете независими европейски вериги за доставки те осигуряват превъзходство при автономното поразяване на цели на височина до 10 километра, на достъпна цена и в промишлен мащаб“, заяви той.

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  • Украйна вече се бори със заплахата, за която е създадена Contra

За Украйна тази дилема вече не е теоретична.

Русия постепенно преминава от по-бавните дронове от типа „Шахед“ с витлово задвижване към по-бързи реактивни системи като „Геран-4“ и „Геран-5“. Това принуждава Украйна да използва все по-бързи дронове-прехващачи, изтребители, зенитно-ракетни системи и други ешелони на отбраната.

Предизвикателството не се състои просто в унищожаването на един бърз дрон, а в многократното справяне с подобни цели по време на масирани атаки, без да се изчерпват запасите от скъпи прехващащи ракети.

С Contra Helsing се опитва да обедини различните ешелони на отбраната в една координирана мрежа. Изкуственият интелект ще управлява общата картина на въздушната обстановка, а по-евтини прехващачи, произвеждани масово, ще поемат заплахи, срещу които иначе биха били използвани значително по-скъпи ракети.

Ако Русия продължи да увеличава производството на реактивни дронове с темповете, описани от Helsing, съотношението между разходите и ефективността може да се превърне в един от определящите проблеми за противовъздушната отбрана както на Украйна, така и на Европа.

По-рано разработеният от германската отбранителна компания Helsing дрон HX-2, доказал ефективността си в Украйна, премина успешно изпитания с американски военнослужещи в Литва.

Източник: united24media    
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