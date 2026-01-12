Не спортувате? 6 риска за тялото ви, за които не всеки знае

Магнитни бури от 9 до 12 януари: Как ще ни повлияят

Р едовната липса на физическа активност води до загуба на мускулна маса и наддаване на тегло. Избягването на спорт е един от водещите рискови фактори за преждевременна смърт в света.

(Във видеото може да научите повече за: Пилатес - един от най-ефективните методи за поддържане на добра форма и баланс)

С наддаване на тегло

Недостатъчното физическо натоварване може да доведе до наддаване на тегло, особено ако консумирате повече калории, отколкото изгаряте за един ден.

Редовните упражнения (поне 150 минути упражнения с умерена интензивност на седмица) и здравословното хранене помагат за контролиране на теглото. Метаболизмът, съпътстващите заболявания и някои лекарства също играят роля в контрола на теглото.

За да се предотврати наддаването на тегло, е важно да се комбинира редовна физическа активност (аеробни и силови упражнения) с балансирана диета.

С определени физически упражнения можете да изгорите следния брой калории:

плуване (умерен стил) - 500-550 ккал

упражнения със собствено тегло или дъмбели - 250-350 ккал

интензивни силови комплекси (кросфит, HIIT) - 400-600 ккал

домакинска работа (прахосмукачка, почистване) - 200-250 ккал

стоене вместо седене - 50-100 ккал

Мускулна слабост

Ако не спортувате редовно, мускулите ви могат да отслабнат и да атрофират. Мускулната слабост засяга много хора, които имат заседнала работа.

Около 30-годишна възраст възрастните започват да губят от три до пет процента от мускулната си маса на всеки десет години, което е естествено следствие от стареенето.

Здравите възрастни трябва да се стремят да изпълняват укрепващи упражнения, насочени към всички основни мускулни групи, поне два пъти седмично.

Намалена костна плътност

Упражненията са ключови за поддържането на здрави кости, особено с напредване на възрастта. Недостатъчното движение може да допринесе за загуба на костна маса. С течение на времето костите могат да станат толкова слаби, че са по-податливи на сериозни наранявания.

Американската академия по ортопедия съобщава, че упражненията с тежести укрепват костите. Упражнения като ходене, джогинг и изкачване на стълби оказват натиск върху костите, което кара те да развиват повече тъкан.

Трябва да добавим, че хората, които спортуват редовно, често се възстановяват по-бързо от заболявания като COVID-19, пневмония и грип.

Упражненията също укрепват имунната система и могат да помогнат за предотвратяване на заболявания.

Нивата на стрес се повишават

Списанието Cureus посочва, че недостатъчното физическо натоварване може да повлияе негативно на психичното здраве. Изследванията показват, че упражненията могат да помогнат за намаляване на симптомите на депресия и тревожност.

Можете да усетите ползите за психичното здраве от упражненията веднага след тренировка. Физическата активност освобождава химикали, които ви карат да се чувствате добре, в мозъка ви и също така намалява нивата на кортизол в тялото ви.

По-малко енергия и лош сън

Редовните упражнения укрепват сърцето и белите дробове. С течение на времето тези органи стават по-ефективни в доставянето на кислород до мускулите ви. Така ще имате повече енергия за изпълнение на ежедневните задачи.

Упражненията също могат да подобрят съня - могат да ви помогнат да заспите по-бързо и да подобрите качеството му.

Въпреки това, упражненията близо до времето за лягане могат да имат обратен ефект. Активността освобождава ендорфини, хормони, които ви помагат да се чувствате по-бодри и енергични. Тя също така повишава телесната ви температура, което също допринася за чувството за будност.

Рискът от хронични заболявания се увеличава

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията , хората , които водят заседнал начин на живот, имат повишен риск от развитие на хронични заболявания, като например: