"Не е ли време да влезете в затвора?": Тръмп с коментар за "Оскар"-ите, водещият му отвърна (СНИМКИ/ВИДЕО)

Д оналд Тръмп реши да направи язвителен коментар за тазгодишните "Оскар"-и в своята социална мрежа, но водещият на церемонията не му остана длъжен.

Тръмп, вероятният кандидат на републиканците в президентската надпревара през 2024 г., направи коментар за водещия на събитието в неговата социалната мрежа Truth.

Джими Кимъл не му остана длъжен и попита "Не е ли време да влезете в затвора?"

Какво знаем за случилото се?

"Имало ли е някога по-лош водещ от Джими Кимъл на "Оскарите". Той се опитва твърде много да бъде нещо, което не е и никога няма да бъде. Отървете се от Кимъл и го заменете с друг евтин "талант" на “Ей Би Си” - Джордж Слопанопулос. Той ще накара всички на сцената да изглеждат по-големи, по-силни и по-бляскави", написа Тръмп.

"Също така наистина лошо политически коректно шоу тази вечер и от години – разединено, скучно и много несправедливо. Защо просто не дадат “Оскар”-ите на тези, които ги заслужават. Може би така зрителите и телевизионните рейтинги ще се върнат от дълбините. Направете Америка велика отново!“, се посочва още в публикацията на Тръмп.

В края на шоуто Кимъл отвърна на бившия президент, като прочете на глас критиките на Тръмп в социалните мрежи от сцената.

"Бла, бла, бла... Добре, а сега вижте дали можете да познаете кой бивш президент току-що публикува това в социалната мрежа Truth”, отправи въпрос Кимъл.

“Някой? Не? Е, благодаря ви, президент Тръмп. Благодаря ви, че гледате, изненадан съм! Не е ли време да влезете в затвора?" Така Кимъл се пошегува с бившия президент на САЩ.

Звездите харесаха шегата на Кимъл и след това се разсмяха шумно. Много хора се включиха в социалните мрежи, за да изразят мнението си за коментара на водещия по адрес на бившия президент.

Jimmy Kimmel calls out Donald Trump at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/bAGWxUFg9P