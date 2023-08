"Не бързай, умри бавно": Ленивец сериен убиец подлуди социалните мрежи

Ф еновете на филмите на ужасите в социалните мрежи останаха шокирани, но и развеселени от идеята на нова комедия на ужасите, озаглавена Slotherhouse (от английски език: sloth- ленивец и house- къща- бел. ред.).

Филмът разказва за колежанката Емили Йънг (в ролята Лиза Амбалаванар), която осиновява очарователен ленивец на име Алфа, за да ѝ помогне да стане председател на женското общество.

Когато обаче в къщата на "Сигма Ламбда Тета" започват да се появяват трупове, Емили и съквартирантите ѝ започват да подозират, че новият им космат приятел може да е извършителят.

Всички признават, че това е доста необичаен избор за убиец, а официалният слоган на филма гласи: "Не бързай, умри бавно".

Предположението за филма очаквано накара хората да се разсмеят, като един коментатор се пошегува: "Има стачка на сценаристите? Не можах да разбера" във връзка със стачкуващите от май сценаристи на филми и телевизионни предавания в Холивуд.

Трейлърът на филма, който беше пуснат в сряда, започва с момиче в банята, което изведнъж забелязва, че завесата на душа се движи.

След като отива да разгледа душа, тя открива ленивец и започва да крещи.

Ленивецът държи розова луфа в единия си нокът, след което разрязва лицето ѝ.

Следващата сцена показва Лили, която за пръв път вижда Алфа на телефона си.

"Толкова е сладък, какво е това?", пита тя.

