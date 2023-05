„Сиянието“: Истинският ужас зад създаването на филма

„Сиянието“ все още всява страх в сърцата на тези, които се осмелят да го гледат. Малко филми на ужасите са остаряват толкова добре, колкото тази класика на Стивън Кинг. Успехът на „Сиянието“ обаче има своята цена. Легендарният режисьор Стенли Кубрик бил кошмарен по време на работа и почти подлудил актьорите и екипа с обсебващото си внимание към детайлите и жестоките си методи.

Stanley Kubrick with his daughter on the set of The Shining 1980 pic.twitter.com/j1iqpxUmf2 — Delilah (@Elijahmygaze) May 7, 2023

Стенли Кубрик

Стенли Кубрик може и да е бил гений, но било и изключително трудно да се работи с него.

Амбициозна продукция

Повечето филми за да се заснемат възможно най-ефективно се координира заснемането на сцени, които включват едни и същи актьори, костюми и настройки. Стенли Кубрик обаче подложил целия си актьорски състав и екип на изключително много допълнителна работа с решението си да заснеме сцените в хронологичен ред.

С превишено време и бюджет

Кубрик заснел повечето от сцените в правилния им ред, за да може да направи промени в сценария, ако е необходимо. Това увеличило с повече от два пъти предвиденото време за производство.

Многото дубли на Кубрик

Той имал репутация на човек, който натиска актьорите си до краен предел, за да извлече най-доброто им представяне. Твърди се, че разплакал 70-годишния актьор Скатман Кротърс, като го принудил да повтори сцена без думи 60 пъти.

Скатман Кротърс

Кротърс просто трябвало да седне на леглото и да се преструва, че преживява телепатична комуникация. В крайна сметка той се пречупил, неспособен да разбере какво иска режисьорът от него. Кубрик накарал Кротърс да повтори сравнително проста сцена 148 пъти. Сцената показва как Кротърс обяснява своите телепатични способности на детето актьор, който играе Дани, самият той на име Дани Лойд.

Горкият Дани

Дани Лойд се оттеглил от актьорството малко след този филм. Твърде много ли му е дошло?

Шели Дювал

Твърди се, че Кубрик е имал най-напрегната връзка с актрисата Шели Дювал.

Уенди

Дювал играе Уенди, жена, изолирана в празен хотел с малкия си син и съпруга си, докато той бавно изпада в лудост.

Истинска истерия

Кубрик кара актьорите да повтарят сцените си безкрайно, за да създадат по-автентично усещане за отчаяние и страдание. В сцената, в която Уенди размахва бейзболна бухалка към Джак, докато той се приближава към нея със заплахи да й разбие главата, нейната истерия вероятно е била съвсем истинска.

Непоносимо

Кубрик накарал Шели Дювал да повтори тази сцена 127 пъти. След излизането на филма Дювал разказа, че работата с него е почти непоносима.

Behind the scenes footage from THE SHINING (1980), shot by Stanley Kubrick's daughter, Vivian. pic.twitter.com/Lc5fCtrJvu — All The Right Movies (@ATRightMovies) May 3, 2023

Една кошмарна година

Завършването на филма отнело повече от година. Дювал прекарала девет месеца от снимките в истеричен плач (както ролята й изисквала) по 12 часа на ден, пет или шест дни в седмицата.

Дрямката на Никълсън

Колеги от екипа казват, че главният актьор Джак Никълсън е спял на пода между сцените, защото е бил много изтощен.

Инцидентът с брадвата

В една от сцените, където героят на Никълсън трябва да пробие вратата с брадва, той случайно почти удря с брадва член на екипа!

Близнаците

Лиза и Луиз Бърнс, които изиграха призрачните близначки, казаха пред Daily Mail, че са имали само един шанс да направят добре известната си сцена.

The Grady twins on the set of 'The Shining'(1980). pic.twitter.com/ZjupW1K0Ou — Classic Hollywood(GP) (@CHC_1927) April 12, 2021

Един изстрел

Те имаха само един комплект от емблематичните си сини рокли, така че сцената, в която бяха потопени в кръв, не можеше да се повтори! Това вероятно е бил голям натиск върху тях, като се има предвид предпочитанието на Кубрик да прави поне няколко дубала.

Сцената на Никълсън

Филмът е базиран на книгата на Стивън Кинг и сценарият е написан от Стенли Кубрик и Даян Джонсън, една сцена обаче е написана от Джак Никълсън.

Вдъхновение от реалния живот

Във филма има момент, в който Джак се изнервя на жена си, че го е прекъснала да пише, показвайки първите признаци на влошаването му. Никълсън разкри, че е имал подобна битка със собствената си жена, когато е писал сценарий, а Кубрик го е накарал да напише диалога въз основа на опита си.

Съпруг на годината

Ако сте гледали филма, тогава вероятно ще съжалявате за бившата съпруга на Джак Никълсън в момента...

Behind the scenes on



THE SHINING (1980)#StanleyKubrick pic.twitter.com/Wnef64abfi — Michael Warburton (@MichaelWarbur17) May 2, 2023

Локациите

Говори се, че Стенли Кубрик се е ужасявал от летенето, затова снимките са били организирани в Лондон. Само външните кадри на хотела са заснети в Timberline Lodge в Орегон. Той изпратил екипа си, за да не му се налага да лети.

Обитаваната от духове стая

В книгата на Стивън Кинг обитаваната стая в хотела е номер 217. Собственикът на Timberline Lodge поискал този номер да бъде променен, така че бъдещите гости да не се страхуват да спят в нея!

Стая 237

Кубрик променил номера на обитаваната от духове стая на 237, която всъщност не съществува в Timberline Lodge.

Лондонският декор

Тъй като по-голямата част от филма е заснет в Лондон, трябвало да се изградят сложни декори, за да се създадат огромните стаи на хотела.

Пожарът

При кошмарен инцидент избухнал пожар в студиото и унищожил голяма част от снимачната площадка. Заснемането трябвало да бъде спряно, докато те бъде възстановена.

Снегът

Сцените, заснети в снега, също са били част от снимачната площадка. Фалшивият сняг е бил направен от формалдехид и около 900 тона сол. На някои места солта била дълбока 30 см.

Месеци работа

Секретарката на Кубрик, Маргарет Уорингтън, трябвало да прекара месеци пред пишещата машина, създавайки стотици страници, покрити с известния текст: „Цялата работа и никаква игра прави Джак скучно момче.“

Невъзпятият герой на „Сиянието“

Във филма героят на Шели Дювал открива огромна купчина документи с тези думи, напечатани отново и отново. Както обикновено, Кубрик я принудил да направи тази сцена няколко пъти, така че Уорингтън трябвало да напечата нови копия за всяка сцена.