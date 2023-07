"Къщата на ужасите": Майка държи децата си заключени в продължение на години

М айка от Милуоки, обвинена в пренебрегване на децата си и лишаването им от свобода, след като ги заключвала в стаята им, за да не се скитат навън заради "аутизма им", разкрива криминална жалба.

Приятелят ѝ също така е залостил прозорците на децата, за да не притесняват "любопитния си съсед", се посочва в документа.

34-годишната Кейти Кох и 38-годишният ѝ приятел Джоел Манке са арестувани, след като на 13 юли децата ѝ избягали от дома им, в който се разигравал "филм на ужасите".

Brothers aged 7 and 9 flee Milwaukee house of horrors covered in blood and feces after 'mom and her boyfriend abused them' https://t.co/0h1UoXm9mQ pic.twitter.com/lCi94TMCLn