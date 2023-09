Мексикански лекари: Труповете на "извънземни" не са били сглобени

М ексиканските лекари твърдят, че всеки от двата предполагаеми "нечовешки" трупа на извънземни принадлежи към един скелет и не е сглобен.

Лекарите са извършили редица лабораторни изследвания на останките, след като академици, учени и археолози твърдяха, че те са част от измама.

Физикът и водещ професор Брайън Кокс беше сред критиците и твърдеше, че те са "твърде хуманоидни", за да са истински.

Мумифицираните екземпляри бяха изложени в стъклени витрини в рамките на официално представяне в Конгреса на Мексико миналата седмица по време на изслушване, което предизвика вълнение сред любителите на НЛО.

Политиците бяха информирани, че останките са открити в град Куско, Перу, и се предполага, че са на 1000 години.

Събитието в Мексико сити беше оглавено от журналиста и изследовател на НЛО Хайме Маусан, който свидетелства под клетва, че почти една трета от тяхната ДНК е "неизвестна" и екземплярите не са част от "нашата земна еволюция", съобщават мексиканските медии.

"Тези екземпляри не са част от нашата еволюционна история на Земята", каза той в презентацията си пред мексикански правителствени служители и представители на САЩ.

"Те не са същества, възстановени от катастрофа на НЛО.

"Вместо това те са били открити в мини за диатомии (водорасли) и впоследствие са се вкаменили".

Професор Кокс призовава пробата да бъде изпратена на биотехнологичната компания 23andme за независима проверка дали екземплярите не са извънземни.

"Много е малко вероятно интелигентен вид, който е еволюирал на друга планета, да изглежда като нас", каза той миналата седмица.

Това не е първият случай, в който г-н Мосан твърди, че е направил извънземно откритие.

През 2015 г. той твърди, че мумифицирано тяло, намерено близо до Наска в Перу, е на извънземен, но по-късно се оказва, че това са останки от човешко дете.

Академици, археолози и учени твърдят, че мумифицираните останки, за които любителите на НЛО твърдят, че са на извънземни, обикновено са модифицирани човешки тела.

Те казват, че останалите, особено по-малките като представените в Мексико миналата седмица, са тела, сглобени от животински и човешки кости.

Изследванията на мексиканските лекари в понеделник обаче показват, че те са от един скелет, а не са сглобени.

