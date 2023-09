Първи резултати след изследванията: Откриха яйца в "мумифицираните извънземни" от Мексико

В едно невероятно постижение, което преди не се смяташе за възможно, историята за "мумифицираните извънземни", които са "открити" в мини в град Куско, Перу, стана още по-глупава.

Миналата седмица хората бяха смаяни, когато журналистът и изследовател на НЛО Хайме Маусан представи "извънземните" пред мексиканския конгрес, твърдейки, че те са на хиляда години.

Според Би Би Си обектите са изпратени за сканиране от съдебния лекар от военноморските сили Хосе де Хесус Салсе Бенитес.

Според лекарите, които са ги изследвали с помощта на компютърна томография и рентгенови лъчи, телата имат "единичен скелет, който не е бил свързан с други части", и всяко от тях е било "цялостно органично същество".

Това всъщност е най-малко странното от твърденията.

"Стигнахме до корема, където, ако наблюдаваме тези парчета, които приличат или биха могли да бъдат яйца, отново се сблъскваме с тяло, което, ако е било модифицирано постмортално, би имало редица изменения, които биха били видими при тези изследвания", казва Бенитес, сътрудник на Маусан, по време на изследванията, според Infobae.

"Тъй като не открихме нито една от тези постмортални характеристики, ние определяме, че това е организъм, който е бил жив, бил е непокътнат, бил е биологичен и е бил в бременност."

Точно така, извънземното е било живо и изпълнено с яйца. И така, какво правим с това? Не е изненадващо, че заставаме на страната на тежкия скептицизъм с добавка: "Абсолютно сигурни ли сте, че това не е куче?".

Хората, разбира се, са скептично настроени към "извънземните", откакто те бяха представени публично миналата седмица. Ученият от НАСА д-р Дейвид Спергел отговори на последните твърдения, като попита защо двамата не предоставят образците си с данни за изследване от обществеността.

Маусан и преди е представял "извънземни" пред обществеността. По-специално, през 2015 г. той показа такъв, който се оказа мумифициран труп на човешко дете, претърпяло изкуствена черепна деформация. През 2018 г. той открива друга партида извънземни. Този път имаше по-малко мрачно обяснение, но само малко.

