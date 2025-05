Лорън Санчес празнува моминското си парти в Париж с Ким Кардашиян

Л орън Санчес беше забелязана в четвъртък да отбелязва началото на своето моминско парти в Париж.

Годеницата на Джеф Безос и нейните известни приятелки – сред които Ким Кардашиян, Кейти Пери и Крис Дженър – се насладиха на стилна вечеря в историческия парижки ресторант Lafayette's.

Според Daily Mail, компанията се е поглезила с пържено пиле, салата „Цезар“, норвежка пушена сьомга, както и основно ястие, включващо ригатони с гъби и печено пиле.

Санчес сподели няколко групови снимки от вечерта в своя Instagram профил, придружени от емоционален надпис: „Завинаги започва с приятелство, заобиколена от жените, които са ме вдигнали на крака, осветили са пътя ми в тъмни времена и са оформили сърцето ми по пътя.“

В коментарите под снимките Ким Кардашиян написа: „Обичам те много!“

За специалната вечер Кардашиян заложи на кафяво кожено палто и бюстие тип бандо в същия цвят. Тоалетът ѝ беше допълнен с тъмносини прилепнали клинове на райета, кафяв колан със златна верижка и чифт елегантни черни обувки на висок ток.

Междувременно, 40-годишната изпълнителка на Teenage Dream Кейти Пери впечатли с розовееща рокля без презрамки до глезените с корсетен силует.

Крис Дженър заложи на черно кадифено поло, комбинирано с черни шарени панталони.

55-годишната Санчес изглеждаше елегантно и модерно в дълго бяло кожено палто.

44-годишната Кардашиян и нейната 69-годишна майка са в европейската столица още от началото на седмицата, когато риалити звездата свидетелства в съда срещу мъжете, обвинени в кражбата на бижута на стойност 10 милиона долара от нея през 2016 година.

