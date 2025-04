Вижте падането на Джеф Безос! Милиардерът се спъна и падна при посрещането на Лорън Санчес

О снователят на Amazon и Blue Origin Джеф Безос падна с лице върху пустинята в Тексас, докато тичаше, за да поздрави годеницата си Лорън Санчес и изцяло женския екипаж при завръщането им на Земята в понеделник сутринта, съобщи New York Post .

На живото предаване на историческото изстрелване беше заснет моментът, в който 61-годишният Безос падна с лице към земята, докато заобикаляше прозорците на капсулата, превозваща годеницата му.

Безос, вторият по богатство човек в света, поздрави Санчес на вратата на капсулата, след като я отвори след близо 11-минутния полет.

След като отпразнува с бъдещия си съпруг, Санчес бързо се обърна, за да прегърне останалите членове на семейството си, които я чакаха на мястото на кацане.

„Не мога да го опиша с думи. Видяхме Луната!“ Санчес разказва за преживяното със сълзи на очи. „Земята изглеждаше толкова тиха... Не мисля, че може да се опише.“

Безос, който летя на първата мисия на Blue Origin за космически туризъм, каза на Санчес, че преживяването ще промени живота ѝ и се радва, че тя ще изпита същото.

Санчес полетя в Космоса заедно с още пет жени, сред които попзвездата Кейти Пери, водещата на сутрешния блок на CBS Гейл Кинг, активистката за граждански права Аманда Нгуен, инженерката Айша Боу и филмовата продуцентка Кериана Флин.

Жените прелетяха на около 62 мили (около 100 км) над Земята, точно над линията на Карман, обозначаваща космическото пространство, видяха Луната и синята планета.

Това е първото космическо пътешествие, в което участват само жени, след самостоятелния полет на съветската космонавтка Валентина Терешкова през 1963 г.

Мисията е и 11-ият полет на човек в рамките на програмата New Shepard на ракетната компания, собственост на Безос.

This is one of the worst things I’ve seen.



Jeff Bezos is such a dork, and this entire thing is so cringe.



pic.twitter.com/T6qbV3wgNH