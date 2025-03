Джеф Безос „наема“ Венеция: Сватбата на годината превзема града за три дни

С ватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес, планирана за юни следващата година, обещава да бъде едно от най-ексклузивните и грандиозни събития на годината. Основателят на Amazon, един от най-богатите хора в света, и журналистката и предприемач Лорън Санчес ще отпразнуват любовта си на борда на своята суперяхта Koru за 500 милиона долара. За случая Венеция ще бъде почти изцяло „наета“ от мултимилиардера за три дни – от 24 до 26 юни.

Всяка вечер около 250 гости ще бъдат поканени на изискани вечери, коктейли и различни тържества, разположени на различни емблематични места в града. Организацията е поверена на лондонската агенция Lanza & Baucina, която има богат опит в координирането на високопрофилни събития. Агенцията вече е доказала възможностите си, организирайки сватбата на дъщерята на индийския магнат Агарвал през 2011 г. – пищно събитие с 800 гости и изпълнение на Шакира. Сега Lanza & Baucina трябва да подготви едно от най-влиятелните лица в света за неговия специален ден, изпълнявайки логистичен план, който да съответства на статута на Безос.

Въпреки строгата конфиденциалност около събитието, някои подробности изтекоха. Известно е, че Безос и Санчес са резервирали пет от най-престижните хотели във Венеция за своите гости: Gritti Palace, Hotel Danieli, Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani и The St. Regis Venice. По същество – цялата петзвездна хотелска база на града. Освен това, изглежда, че гостите ще разполагат с целия флот от водни таксита във Венеция. Нивото на сигурност ще бъде сравнимо с това на държавно посещение, като не се изключва присъствието на агенти на ФБР.

Медийното внимание към събитието ще бъде огромно – както заради самата фигура на Джеф Безос, основател на Amazon и собственик на The Washington Post и Metro Goldwyn Mayer, така и заради мащабите на сватбата, която се очертава като световно значимо социално събитие.

Говори се, че двойката търси нестандартно, но традиционно за Венеция място за сватбения прием, избягвайки клишето на дворец на Канале Гранде. Сред спряганите локации е Фондация Cini на остров Сан Джорджо – място, което предлага едновременно уединение, сигурност и ненадмината елегантност.

Кой ще отговаря за кетъринга, все още е загадка, но възможностите включват кулинарни звезди като Масимо Ботура, Масимилиано Алаймо или Кристина Бауерман. Що се отнася до сватбените тоалети, със сигурност ще бъдат поръчкови, а всичко сочи към Dolce & Gabbana, чийто моден спектакъл Безос и Санчес посетиха преди няколко сезона.

Списъкът с гости е не по-малко впечатляващ. Очаква се да присъстват звезди като Леонардо ди Каприо, Робърт Патинсън, Барбра Стрейзънд, Крис Дженър, Ева Лонгория, Опра Уинфри и Ким Кардашиян, която през 2023 г. стана близка приятелка с Лорън Санчес. Освен знаменитости, се очаква присъствието на високопоставени политици и международно известни бизнес лидери. Сред възможните гости е и бившият президент на САЩ Доналд Тръмп, който бе забелязан с Безос и Санчес на събитие в Белия дом.

