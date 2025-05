Ще пеят ли Лейди Гага и Елтън Джон на сватбата на Джеф Безос във Венеция? Ето какво знаем

Ш ирят се слухове, че Джеф Безос и Лорън Санчес са наели световноизвестни певци за пищната си сватба във Венеция. Според някои медийни публикации двойката е поканила не кого да е, а Лейди Гага и Елтън Джон да изнесат музикална програма на тържеството им. Въпреки това, множество източници съобщават, че тази информация не отговаря на истината.

„Дейли Мейл“ публикува във вторник, че 61-годишният основател на Amazon и 55-годишната бивша телевизионна репортерка планират да се оженят през юни във Венеция, като са ангажирали Лейди Гага и сър Елтън Джон за церемонията.

EXCLUSIVE DETAILS: Rumors swirl about Jeff Bezos and Lauren Sánchez hiring A-list singers to perform at their extravagant Italian wedding https://t.co/SuvHmP9xnf pic.twitter.com/YIGu5DheOv

„Лорън искаше голямо име за изпълнител – а няма по-големи от Гага и Елтън“, цитира неназован източник изданието. Твърди се още, че 39-годишната Гага и 78-годишният Джон са били склонни да приемат поканата, тъй като са „добри приятели и с удоволствие биха го направили заедно“.

Въпреки това, друг източник категорично опровергава пред Page Six, че певицата на „Poker Face“ ще участва в събитието.

Съобщава се също, че в календара на Лейди Гага няма планирано участие в чуждестранна сватба по това време.

По предварителна информация сватбените тържества ще продължат три дни – от 24 до 26 юни.

Първоначално се спекулираше, че церемонията ще се проведе на борда на 500-милионната мегаяхта на Безос. Впоследствие обаче самият „Дейли Мейл“, който първи публикува новината, опроверга тази информация.

