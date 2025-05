Това ли е островът във Венеция, на който Джеф Безос ще се ожени за Лорън Санчес?

Д жеф Безос и Лорън Санчес се очаква да сключат брак през юни на идиличен остров край Венеция, Италия.

Според информация на The Sun, двойката планира да си разменят обети на емблематичната открита сцена на остров Сан Джорджо Маджоре. Сватбеното място е първоначално проектирано през 1952 г., но дълго време не е функционирало. През 2021 г. то претърпява мащабна реставрация, която „възвръща архитектурната му слава, подчертавайки качествата на строителните материали, заобикалящата зеленина, впечатляващите пространства и изключителните гледки към околния пейзаж“.

Jeff Bezos’s Wedding to Lauren Sánchez: Here’s What You Need to Know #DesignDaily #Architecture #Design pic.twitter.com/8v9401slNh