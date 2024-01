Мистериозен зелен гоблин предизвика смут на червения килим на наградите "Еми" (СНИМКИ)

М истериозен зелен гоблин предизвика голям смут на наградите "Еми" в понеделник вечерта.

Докато присъства на звездното шоу, риалити звездата принцеса Попи се появи като страшното чудовище, което предизвика малко страхопочитание и объркване сред зрителите.

Mysterious Green Goblin Puzzles Viewers on the Emmys Red Carpet — But Who Is the Reality Star Behind the Look? https://t.co/DpRJdvBEz1 — People (@people) January 16, 2024

Докато нейните колеги актриси изглеждаха по възможно най-бляскавия начин, принцеса Попи се появи в зелен ансамбъл от глава до пети, който също включваше препратки към поп културата като Jabba the Hutt, Roz от Monsters, Inc. и вещица от филма "Легенда" на Том Круз от 1985 г.

Princess Poppy is the best drag queen in the entire world. pic.twitter.com/gBHkic8EEc — BOA (@bitchonarrival) January 16, 2024

„Исках да направя точно обратното на това, което се очаква от нас, когато отидем на събитие като това. Исках да взема приличието и да го обърна наопаки“, каза Попи пред Entertainment Weekly, докато беше на червения килим.

„Основно исках да бъда тролска вещица. Исках да бъда толкова шокираща, че просто трябва да се обърнеш и да ме погледнеш – по възможно най-лошия начин.“

Princess Poppy is having a chat and the #Yellowjackets stars are dancing on to the scene at the #Emmys after party pic.twitter.com/gUjLPplAgH — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

Колкото и превъзходен да беше ансамбълът, беше доста уместно, тъй като Drag Race продължи да доминира в риалити телевизията на наградите "Еми". Дългогодишният сериал спечели оспорваната надпревара в категория реалити.

RuPaul's Drag Race стартира за първи път през 2009 г. и оттогава вдъхнови отделни продукти като RuPaul's Drag U, RuPaul's Drag Race All Stars, RuPaul's Drag Race: Untucked и RuPaul's Secret Celebrity Drag Race. Франчайзингът се разшири и в Австралия, Нова Зеландия и Обединеното кралство. Знаменитости като Лесли Джоунс, Лизо, Лия Ремини, Лейди Гага и Мишел Уилямс от Destiny's Child са били гост-съдии в шоуто.