Пожар пламна над град Сливница, активираха BG-Alert

П ожар гори над Сливница. Огънят е тръгнал от нива край града, но впоследствие е обхванал и борова гора, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

На място има пожарни автомобили, водоноски, доброволци и екипи на полицията, които в момента се опитват да локализират пожара.

Засега няма информация колко декара горят.

Според полицията пожарът наближава къщи, но към момента няма засегнати.

Активирана е системата BG-Alert, се съобщава на сайта на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

Съобщението гласи: "Предупреждение! Пожар във Войнишка махала над гробищния парк в град Сливница. Бъдете внимателни и спазвайте указанията на властите!". Съобщението е от областния управител на Софийска област Силвия Арнаутска.

Пред БТА тя заяви, че към този момент няма опасност за хората от града. По думите ѝ близостта до къщите е около 400-500 метра. Към този момент не се налага евакуация на жителите. Арнаутска уточни, че пътува към мястото.