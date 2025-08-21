България

Пожар пламна над град Сливница, активираха BG-Alert

Огънят е тръгнал от нива, но впоследствие е обхванал и борова гора

Обновена преди 22 минути / 21 август 2025, 14:15
Пожар пламна над град Сливница, активираха BG-Alert
Източник: БТА

П ожар гори над Сливница. Огънят е тръгнал от нива край града, но впоследствие е обхванал и борова гора, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. 

На място има пожарни автомобили, водоноски, доброволци и екипи на полицията, които в момента се опитват да локализират пожара. 

Засега няма информация колко декара горят.  

Според полицията пожарът наближава къщи, но към момента няма засегнати. 

Активирана е системата BG-Alert, се съобщава на сайта на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. 

Съобщението гласи: "Предупреждение! Пожар във Войнишка махала над гробищния парк в град Сливница. Бъдете внимателни и спазвайте указанията на властите!". Съобщението е от областния управител на Софийска област Силвия Арнаутска. 

Пред БТА тя заяви, че към този момент няма опасност за хората от града. По думите ѝ близостта до къщите е около 400-500 метра. Към този момент не се налага евакуация на жителите. Арнаутска уточни, че пътува към мястото.

Източник: Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин    
Сливница пожар
Последвайте ни

По темата

В клинична смърт е изпаднала жената, прегазена от АТВ в Слънчев бряг

В клинична смърт е изпаднала жената, прегазена от АТВ в Слънчев бряг

Защо Алиша Силвърстоун напусна Холивуд на върха на славата си

Защо Алиша Силвърстоун напусна Холивуд на върха на славата си

Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол

Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол

Арестуваха украинец за експлозията на газопровода

Арестуваха украинец за експлозията на газопровода "Северен поток"

Нови правила за обезщетения от 1 юли

Нови правила за обезщетения от 1 юли

pariteni.bg
Xiaomi планира да продава колите си в Европа

Xiaomi планира да продава колите си в Европа

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 2 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 2 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпи, ти никога не ми правиш комплименти! - Какво пък е това? - Ами, кажи ми нещо хубаво. Например за моята фигура! - Фигурата…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Убити са мъж и жена и са запалени две къщи в Русе, съдят мъж

Убити са мъж и жена и са запалени две къщи в Русе, съдят мъж

България Преди 2 минути

Обвиняемият също така пребивал приятелката си според прокуратурата

Какви са странните симптоми на синдром, който пречи на оригването?

Какви са странните симптоми на синдром, който пречи на оригването?

Любопитно Преди 53 минути

Един от симптомите на млада жена се проявява особено когато целува някого

Кой сладолед си според зодията?

Кой сладолед си според зодията?

Любопитно Преди 1 час

Разбери кой сладолед отразява личността ти според зодията

Трима се удавиха за ден в Бургаско, дете е в критично състояние

Трима се удавиха за ден в Бургаско, дете е в критично състояние

България Преди 1 час

13-годишно момиче от Молдова е транспортирано по спешност в УМБАЛ – Бургас, с опасност за живота е

Най-възрастният човек в света навърши 116 години

Най-възрастният човек в света навърши 116 години

Любопитно Преди 1 час

Етел Катеръм, родена на 21 август 1909 г., е последният оцелял поданик на Едуард VII

Дъщерята на Хълк Хоган намеква, че кадри от полицейска камера ще разкрият повече за смъртта на баща ѝ

Дъщерята на Хълк Хоган намеква, че кадри от полицейска камера ще разкрият повече за смъртта на баща ѝ

Свят Преди 2 часа

Професионалният боец почина на 71-годишна възраст на 24 юли

<p>Освиркаха Джей Ди Ванс във Вашингтон&nbsp;</p>

Джей Ди Ванс беше освиркан от тълпа "глупави бели хипита" във Вашингтон

Свят Преди 2 часа

Вицепрезидентът раздаваше бургери на националната гвардия във Вашингтон, когато беше освиркан от гневна тълпа

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

България Преди 2 часа

Това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Свят Преди 2 часа

Украинският президент заяви също, че може да се срещне с Путин, но само след като страната му получи гаранции за сигурност

<p>Синтетична дрога, а не полицейско насилие е причината за смъртта на мъжа в Стара Загора</p>

Синтетична дрога причинила смъртта на мъжа, буйствал на автогарата в Стара Загора

България Преди 3 часа

Употребените от мъжа наркотици довели до блокиране на дишането и на сърдечната му дейност

.

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

Свят Преди 3 часа

Жената била на обиколка в Европа през маѝ

„Едно на милион“: 18-годишно момиче живее с изключително рядко кожно заболяване

„Едно на милион“: 18-годишно момиче живее с изключително рядко кожно заболяване

Свят Преди 3 часа

Порша е родена с ихтиоза конфети – изключително рядко генетично кожно заболяване, което оставя яркочервени петна по тялото ѝ

Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата в Аляска на 15 август

Ръстът на Владимир Путин и възходът на „късите крале“

Свят Преди 3 часа

Обвиненията, че бившият служител на КГБ страда от „комплекс на Наполеон“ — действа агресивно в опит да компенсира физическата си височина — може да са „прекалено опростени и потенциално проблематични“, казва психологът Ема Кени

<p>Откриха близо 3000 нелегални вейпове в София</p>

Митнически служители откриха близо 3000 нелегални вейпове в София

България Преди 3 часа

Електронните цигари са доставени от Китай, прикрити като водозащитни спрейове, предназначени за юридическо лице

Китай се бори да спаси морската свиня без перки

Китай се бори да спаси морската свиня без перки

Любопитно Преди 3 часа

Пълната забрана за риболов в река Яндзъ остави 220 000 рибари без работа

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

България Преди 3 часа

Общата дължина на трасето е 63 км

Всичко от днес

От мрежата

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Маги Томова призна: Имам човек до себе си (ВИДЕО)

Edna.bg

Кой и защо изнудва Меган Маркъл с голите ѝ снимки?

Edna.bg

Бирсент Карагарен: Със сигурност сме готови за Ракув

Gong.bg

Тотнъм "крои отмъщение" заради Еберечи Езе

Gong.bg

Жената, прегазена от АТВ в „Слънчев бряг”, е изпаднала в клинична смърт

Nova.bg

Заради нарушения: Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол

Nova.bg