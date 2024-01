"Това е намачкан сатен": Стилистът на Куинта Брънсън защити роклята ѝ

К уинта Брънсън изглеждаше красиво в розово на червения килим на "Еми" в понеделник вечерта, но роклята ѝ, покрита с гънки, накара стилиста ѝ да се намеси и да защити визията, след като потребителите на социалните медии се чудеха защо е пропуснала ютия у дома.

34-годишната звезда от „Abbott Elementary“ носеше вдъхновена от 50-те години на миналия век сатенена визия без ръкави за 75-ите годишна награда „Еми“.

Много фенове също изразиха мнение за „смачкания“ вид в Instagram акаунта на Check the Tag, като един написа: „Съжалявам, но това е огромен пропуск. Обичайте нея и нейния стилист, но смачканата тъкан на червения килим никога няма да предизвика нищо друго освен бъркотия. [☹️] ”

Забележката накара стилистката на Брънсън, Джесика Пастър, да се намеси и да защити тоалета, като модният професионалист написа: „Хора… това е намачкан сатен… Знаех си, че ще кажете нещо!! Има красив силует върху нея… и цветът ѝ е прекрасен [💐] [💐] [💐] .“

Фенът отговори, като написа: „Разбирам, че такъв е плата, но просто не изглежда добре! Съжалявам! Сатен на червения килим [❌] Смачкан сатен? [❌] [❌] Все пак оценявам работата ви!“

Но имаше едно нещо, което не беше смачкано? Нейните мечти за "Еми".

