Убити са двама души и са запалени две къщи в Русе, съдят мъж

Обвиняемият също така пребивал приятелката си според прокуратурата

21 август 2025, 14:58
Убити са двама души и са запалени две къщи в Русе, съдят мъж
Източник: БТА

О кръжната прокуратура в Русе предаде на съд 30-годишен мъж за палеж на две сгради и убийството на двама души. Това съобщи пред БТА говорителят на Окръжната прокуратура в Русе прокурор Георги Георгиев. 

Престъпленията са извършени на 28 март и на 11 май миналата година в крайдунавския град. Обвиняемият и приятелката му, които се познавали с убитите, употребявали алкохол в големи количества и се събирали с подобни компании. Живеели по квартири, а когато били безработни, се приютявали при познати. 

Задържан е мъжът, опитал да подпали приятелката си на Нова година

Убитият 64-годишен мъж също употребявал алкохол. Той обитавал порутена къща, в която живеели и други бездомници. В имота идвала и убитата 58-годишна жена. След употреба на алкохол тя ставала заядлива и често обиждала приятелката на обвиняемия. Ядосан от поредните обиди, отправени към нея, а и под влиянието на алкохол, на 28 март обвиняемият решил да си отмъсти, като запалил къщата, за да изгорят в нея тя и по-възрастния мъж. Той знаел, че са заспали пияни и няма да имат възможност да избягат от пламъците. Така отишъл вечерта до къщата и подпалил натрупани в едната стая хартии и дрехи. Огънят бързо обхванал къщата, като покривът се срутил и затиснал мъжа и жената, които починали. Имало опасност пламъците да се прехвърлят и върху съседните имоти. 

Умишлен палеж на коли в Бургас, евакиураха блок

Отделно, в продължителен период от време обвиняемият се държал агресивно и към приятелката си, като често ѝ нанасял побои, поради което тя го напуснала и подала жалби в полицията за тормоз. Така 30-годишният мъж решил да си отмъсти, като запалил квартирата, в която живеела.

Прокурор Георгиев каза, че обвиняемият е с взета мярка за неотклонение "задържане под стража". Допреди две седмици той е бил в ареста, след което е преместен в затвор. 

"Изчаквахме резултатите и от ДНК - експертизите на двамата убити", обясни прокурор Георгиев. 

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане от съда.

Източник: БТА    
Русе убийство палеж
