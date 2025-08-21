Убити са двама души и са запалени две къщи в Русе, съдят мъж

О кръжната прокуратура в Русе предаде на съд 30-годишен мъж за палеж на две сгради и убийството на двама души. Това съобщи пред БТА говорителят на Окръжната прокуратура в Русе прокурор Георги Георгиев.

Престъпленията са извършени на 28 март и на 11 май миналата година в крайдунавския град. Обвиняемият и приятелката му, които се познавали с убитите, употребявали алкохол в големи количества и се събирали с подобни компании. Живеели по квартири, а когато били безработни, се приютявали при познати.

Убитият 64-годишен мъж също употребявал алкохол. Той обитавал порутена къща, в която живеели и други бездомници. В имота идвала и убитата 58-годишна жена. След употреба на алкохол тя ставала заядлива и често обиждала приятелката на обвиняемия. Ядосан от поредните обиди, отправени към нея, а и под влиянието на алкохол, на 28 март обвиняемият решил да си отмъсти, като запалил къщата, за да изгорят в нея тя и по-възрастния мъж. Той знаел, че са заспали пияни и няма да имат възможност да избягат от пламъците. Така отишъл вечерта до къщата и подпалил натрупани в едната стая хартии и дрехи. Огънят бързо обхванал къщата, като покривът се срутил и затиснал мъжа и жената, които починали. Имало опасност пламъците да се прехвърлят и върху съседните имоти.

Отделно, в продължителен период от време обвиняемият се държал агресивно и към приятелката си, като често ѝ нанасял побои, поради което тя го напуснала и подала жалби в полицията за тормоз. Така 30-годишният мъж решил да си отмъсти, като запалил квартирата, в която живеела.

Прокурор Георгиев каза, че обвиняемият е с взета мярка за неотклонение "задържане под стража". Допреди две седмици той е бил в ареста, след което е преместен в затвор.

"Изчаквахме резултатите и от ДНК - експертизите на двамата убити", обясни прокурор Георгиев.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане от съда.