Откриха изчезналата 78-годишна жена в Средна гора

Тя беше обявена за общодържавно издирване

21 август 2025, 15:29
Откриха изчезналата 78-годишна жена в Средна гора
Източник: Георги Манев, NOVA

О ткриха жива изчезналата в Средна гора 78-годишна жена, паднала в дере, предава NOVA.

Баба Кръстина беше обявена за общодържавно издирване, след като не се прибрала от паша в планината със стадото си животни. 

Издирват 78-годишна жена, изчезнала в Средна гора

В издирването ѝ се включиха полицаи, доброволци. Тя беше търсена с дрон и термокамера.

Жената бе открита дехидратирана, но в добро здраве, като разказа, че паднала в дере.

В издирването се включваха ежедневно 60 полицаи и доброволци. Тя сподели, че не е яла от дни и е благодарна на спасителите си.

Източник: NOVA    
Баба Кръстина Средна гора
Всичко от днес

