Любопитно

Трогателна среща: Откраднато куче се завърна при слепия си стопанин

Дакелът Бам Бам беше откраднат на 5 юни от задния двор на сляп мъж и след два месеца беше прибран у дома

21 август 2025, 15:38
кучешка лапа
Източник: iStock

К уче за емоционална подкрепа най-накрая се събра със своя стопанин след повече от два месеца раздяла, пише CBS News.

Дакелът Бам Бам беше откраднат на 5 юни от задния двор на сляп мъж – Анхел Сантяго – в квартал Логан Скуеър, Чикаго.

Във вторник вечерта мъж и жена се появиха в полицейското управление на Джеферсън Парк (16-и район) на ул. Милуоки. Без да дадат информация, те просто оставиха кучето на рецепцията и си тръгнаха. Бам Бам изглеждаше в добро здраве.

След кратко разследване полицията успя да установи чий е любимецът и в сряда организира емоционалната среща между него и стопанина му.

Още при намирането му бе потърсена помощ от фондацията Garrido Stray Rescue, която сканира кучето и откри микрочип с данни за собственика. Именно това помогна Бам Бам да се върне у дома.

Микрочипът е малък колкото оризово зърно и съдържа уникален идентификационен номер, който свързва животното със стопанина му. Благодарение на него полицаите откриха листовки за изчезналото куче и наградата, предложена за завръщането му.

Сантяго, който е изгубил зрението си заради глаукома, разказа, че е чул как двама мъже влизат в двора му през портата. Опитал се е да ги спре и дори хванал един от тях, но крадците избягали с Бам Бам.

След изчезването на кучето, собственикът му не спирал да го търси – изминавал до 11 км на ден, раздавал листовки и викал името му по улиците. Кампания в GoFundMe събра средства, а организации и обществени групи, включително PETA, предложиха награда до 6000 долара за връщането на дакела.

„Толкова съм щастлива – и съм сигурна, че целият Чикаго споделя тази радост – че Бам Бам и стопанинът му отново са заедно,“ каза Селин Миелкарек, ръководител на програмите в PAWS Chicago.

„Този случай доказва колко важни са микрочиповете – те наистина работят.“

PAWS Chicago, най-големият приют за животни без евтаназия в Средния Запад, не е бил пряко замесен в случая, но Миелкарек подчерта колко важно е стопаните да микрочипират домашните си любимци и да поддържат данните си актуални:

@fox32chicago Heartwarming Reunion: Watch as Bam Bam, a stolen service dog, is joyfully reunited with his blind owner after a search lasting over two months. #Chicago ♬ original sound - Fox 32 Chicago

„Стотици животни са върнати у дома именно благодарение на микрочипа. Ако смените адрес или телефон, е достатъчно да обновите информацията в системата, за да сте сигурни, че винаги може да ви намерят.“

След връщането си Бам Бам бе прегледан от ветеринар и се оказа в добро общо състояние.

Междувременно полицията в Чикаго продължава разследването на отвличането и завръщането на кучето. Случаят е поет от детективите от район Grand Central.

Източник: CBS News    
