Суки Уотърхаус показа бременното си коремче в червена изрязана рокля

С уки Уотърхаус показа на всички бременното си коремче в разкошна рокля на червения килим на наградите "Еми" снощи.

Актрисата облече Valentino Haute Couture за най-голямата телевизионна вечер и каза пред репортерите, че е трябвало да бъде преработена, за да пасне на корема ѝ.

„Те наистина трябваше да я преработят, за да пасне на наедрелия ми корем“, обясни Уотърхаус.

„Но стана и наистина съм щастлива.“

Suki Waterhouse shows off her Valentino dress — and her baby bump. https://t.co/FbYy7454ds pic.twitter.com/ONO5HQZHMA