Кой сладолед си според зодията?

В секи от нас има свой уникален вкус и предпочитания, които често отразяват личността ни. Астрологията също показва как характерът, навиците и настроенията ни могат да влияят на изборите ни - дори когато става дума за сладолед. Защо да не съчетаем удоволствието от десерта с магията на хороскопа? Някои ще се насладят на класически кремообразни вкусове, докато други няма да почувстват вкуса на лятото без ярки сорбета или екзотични нотки.

Ако искате да видите сладоледа, който подхожда на всяка зодия, разгледайте нашата ГАЛЕРИЯ с всички 12 знака и техните идеални вкусове. В нея ще откриете пълното разнообразие от предложения, които можете да опитате този сезон.