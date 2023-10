Мистерията на урагана “Отис”: Защо бурите внезапно се засилват

У раганът “Отис” връхлетя Мексико в района на Акапулко. Ураганът от пета категория, помете градове в южната част на Мексико с ветрове със скорост 270 км/ч. Той причини големи щети на сгради и прекъсна електрозахранването в Акапулко-голям пристанищен град и популярна туристическа дестинация, в щата Гереро.

Национална агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA) описа “Отис” като “животозастрашаваща буря“, която ще доведе до големи и опасни вълни, разрушителни ветрове и обилни валежи. Последствията ще бъдат внезапни наводнения и кални свлачища, предупреждава агенцията.

Синоптиците казаха, че “Отис”, "експлозивно се е засилил" със 177 км/ч в рамките на 24 часа, превръщайки се бързо от тропическа буря в ураган от пета категория. Други бедствия, подобни на това са на хоризонта, тъй като изменението на климата причинява засилване на ураганите. Прогнозите са, че делът на ураганите от категория четири и пет, ще се увеличи поради климатичните промени. Повишаващите се температури на океана карат бурите да се трансформират бързо в мощни урагани само за ден. Това сочи проучване от 2022 г. на изследователи от Редингският университет в Обединеното кралство.

Учените се надяват да разберат повече за това какво води до нарастване на интензивността на тези разрушителни бури.

Национална агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ си партнира с американската компания Saildrone, която произвежда морски дронове, за да разположи инструменти, способни да издържат на силните ветрове и вълните на развиващите се урагани. Тези летателни апарати са пълни със сензори за събиране на данни за океанските и атмосферните условия, които след това се предават на правителствената агенция, чиито учени ще анализират данните.

Дроновете са „задвижвани от вятъра, те много приличат на платноходка“, казва Джулия Пакстън, директор компанията Saildrone. Дроновете, които се предлагат в различни размери, с дължина 7 метра или 20 метра, са захранвани от слънчева енергия.

Дроновете могат също да улавят данни под вълните и да анализират океанските течения. Това помага „да се създаде пълна картина на въздушния и водния стълб, от 9 144 метра над морското равнище до 300 метра под повърхността“, казва Пакстън.

Ураганите се образуват над топли водни повърхности. Докато океанската вода се изпарява и се издига като топъл въздух, тя образува зона с ниско налягане. Това води до нахлуване на повече въздух, който се издига и охлажда и образува облаци и гръмотевични бури, които на свой ред освобождават водни капчици. Това води до изпаряване на още повече вода, подклаждайки бурята. Когато скоростта на вятъра достигне 119 км/ч в рамките на такава буря, тя се класифицира като ураган, обясняват експерти.

„Източникът на енергия за урагана е преносът на топлина от океана към атмосферата“, казва Кери Емануел, професор по атмосферни науки в Масачузетския технологичен институт (MIT).

„Преди този проект нямаше платформи, които да измерват обмена на топлина между океана и ураганите“, казва Грег Фолц, учен от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ. Въоръжени с тези данни, учени като Фолц се надяват да разработят компютърни модели, които ще им позволят по-точно да предскажат къде и с каква сила ураганът може да удари земята. Прогнозите за интензитета са от решаващо значение, тъй като помагат на общностите да определят как да се подготвят и дали трябва да се евакуират, казва Фолц.

„Много е скъпо да се евакуираме, да вземем милиони хора и да ги преместим някъде”, посочва той.

Ураганът “Отис” се засили много бързо, като изненада много метеоролози, коментира още експертът.

Новите дронове могат да останат в морето за дълги периоди от време, тъй като се задвижват от вятъра.

„Най-дългият период, в който подобно устройство е било оставено в морето, е малко повече от година, около 370 дни, което е невероятно. Това е много по-дълго, отколкото кораб с екипаж, задвижван от изкопаеми горива“, казва Пакстън.

По време на сезоните на ураганите в Атлантическия океан през 2021 г. и 2022 г. учените са разположили съответно пет и седем летателни апарата в западната част на Атлантическия океан. Докато сателитните изображения разкриват къде се образуват ураганите, те ни казват и колко са силни“, казва Пакстън.