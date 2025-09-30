Свят

Зеленски: Ситуацията е критична

Това е заплаха за абсолютно всички, предупреди президентът на Украйна

30 септември 2025, 22:27
Зеленски: Ситуацията е критична
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че окупираната от Русия атомна електроцентрала в Запорожие е изключена от електропреносната мрежа в продължение на седем поредни дни, предупреждавайки за „критична“ ситуация и потенциална заплаха от инцидент.

Украйна свали руски Су-34 над Запорожие

„Ситуацията е критична. Поради руските атаки централата е отрязана от електрозахранването и електропреносната мрежа. Тя се захранва с електроенергия от дизелови генератори“, каза Зеленски в ежедневното си обръщение.

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

„Руснаците са тези, които пречат на ремонта на електропроводите към централата и възстановяването на основната безопасност чрез своите удари. А това е заплаха за абсолютно всички“, добави той.

Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна Запорожие АЕЦ Зеленски
