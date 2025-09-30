В РС Македония: 2031- 2032 г. влак София - Скопие

В еднага след местните избори, през ноември ще бъде подписан договорът за съвместно изграждане на трансграничния тунел по железопътен Коридор 8, обяви днес вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски.

„През юни имахме конструктивна среща със вицепремиера и министър на транспорта (на България Гроздан) Караджов в Истанбул, когато за първи път от почти година седнахме да разгледаме реалните проблеми, които са от инженерен, а не от политически характер. Като се има предвид, че срещата беше по професионална тема, несвързана с политика, защото изграждането на железопътна линия не е политика, намерихме решение за кратко време“, каза Николоски.

България и РСМ се разбраха за трансграничния жп тунел

Той заяви, че в България вече има обявени търгове за участъка от железопътната линия от Гюешево до границата и остава тунелът между двете държави да бъде напълно проектиран, за което е необходимо да се подпише международно споразумение, „когато ограниченията за изборите приключат”.

По думите му на правителствено заседание е било одобрено да се работи по корекции в третата фаза на железопътната линия от Крива паланка до Деве баир и „всичко върви по споразумението”, което се надява да бъде реализирано и след няколко години жп връзката Скопие - София – Бургас да бъде завършена.

Караджов към РСМ за Коридор 8: Очакваме отговор и коментари по предложеното споразумение

„Ако всичко върви както трябва и от двете страни, до 2031- 2032 г. би трябвало да е възможно пътуването с влак от Скопие до Бургас“, подчерта Николоски, цитиран от медиите в страната.

Транснационалната транспортна ос Изток-Запад (Коридор 8) се простира от пристанище Бари в Италия до пристанищата Варна и Бургас в България. Централната част на този паневропейски коридор минава през Северна Македония - Кичево, Скопие, Куманово, Беляковце и Крива Паланка. Липсват обаче части в западния край (от Кичево до границата с Албания) и в източния край до границата с България.

По втората отсечка Беляковце - Крива паланка се работи към момента и трябва да бъда довършена третата отсечка от Крива паланка до Деве баир, където е границата с България и трябва да бъде изграден тунел.

Официалният старт на строителните работи по железопътната част на Коридор 8 на територията на Северна Македония в участъка Куманово-Беляковце-Крива Паланка бе даден през октомври 2022 г. край Куманово с участието на тогавашните премиери на България и на Република Северна Македония Гълъб Донев и Димитър Ковачевски