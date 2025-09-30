Свят

В РС Македония: 2031- 2032 г. влак София - Скопие

Транснационалната транспортна ос Изток-Запад (Коридор 8) се простира от пристанище Бари в Италия до пристанищата Варна и Бургас в България

30 септември 2025, 20:55
В РС Македония: 2031- 2032 г. влак София - Скопие
Източник: Getty Images/iStock

В еднага след местните избори, през ноември ще бъде подписан договорът за съвместно изграждане на трансграничния тунел по железопътен Коридор 8, обяви днес вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски.

„През юни имахме конструктивна среща със вицепремиера и министър на транспорта (на България Гроздан) Караджов в Истанбул, когато за първи път от почти година седнахме да разгледаме реалните проблеми, които са от инженерен, а не от политически характер. Като се има предвид, че срещата беше по професионална тема, несвързана с политика, защото изграждането на железопътна линия не е политика, намерихме решение за кратко време“, каза Николоски.

България и РСМ се разбраха за трансграничния жп тунел

Той заяви, че в България вече има обявени търгове за участъка от железопътната линия от Гюешево до границата и остава тунелът между двете държави да бъде напълно проектиран, за което е необходимо да се подпише международно споразумение, „когато ограниченията за изборите приключат”. 

По думите му на правителствено заседание е било одобрено да се работи по корекции в третата фаза на железопътната линия от Крива паланка до Деве баир и „всичко върви по споразумението”, което се надява да бъде реализирано и след няколко години жп връзката Скопие - София – Бургас да бъде завършена.

Караджов към РСМ за Коридор 8: Очакваме отговор и коментари по предложеното споразумение

„Ако всичко върви както трябва и от двете страни, до 2031- 2032 г. би трябвало да е възможно пътуването с влак от Скопие до Бургас“, подчерта Николоски, цитиран от медиите в страната.

Транснационалната транспортна ос Изток-Запад (Коридор 8) се простира от пристанище Бари в Италия до пристанищата Варна и Бургас в България. Централната част на този паневропейски коридор минава през Северна Македония - Кичево, Скопие, Куманово, Беляковце и Крива Паланка. Липсват обаче части в западния край (от Кичево до границата с Албания) и в източния край до границата с България.

По втората отсечка Беляковце - Крива паланка се работи към момента и трябва да бъда довършена третата отсечка от Крива паланка до Деве баир, където е границата с България и трябва да бъде изграден тунел.

Официалният старт на строителните работи по железопътната част на Коридор 8 на територията на Северна Македония в участъка Куманово-Беляковце-Крива Паланка бе даден през октомври 2022 г. край Куманово с участието на тогавашните премиери на България и на Република Северна Македония Гълъб Донев и Димитър Ковачевски

Източник: БТА, Маринела Величкова    
РС Македония България Коридор 8
Последвайте ни

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с първи думи на родна земя

Двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в ареста

Двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в ареста

В РС Македония: 2031- 2032 г. влак София - Скопие

В РС Македония: 2031- 2032 г. влак София - Скопие

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Китай ще контролира износа на EV-та, за да подобри качеството им

Китай ще контролира износа на EV-та, за да подобри качеството им

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 23 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 21 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 23 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нидерландската принцеса влезе в армията

Нидерландската принцеса влезе в армията

Свят Преди 17 минути

Едновременно с това тя продължава и обучението си в университета в Амстердам

Земетресение разтърси крайбрежието на Филипините

Земетресение разтърси крайбрежието на Филипините

Свят Преди 1 час

Беше издадено предупреждение за цунами

България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло

България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло

България Преди 3 часа

35 милиона деца под пет години в света са с наднормено тегло

Откриха най-високия мост в света, предлага кафе и бънджи

Откриха най-високия мост в света, предлага кафе и бънджи

Свят Преди 4 часа

Рекордният мост съкращава времето за преминаване през каньона от два часа на две минути

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Още един изгнаник от Блатото влиза в голямата игра

Мистерия със смъртта на висш дипломат насред Париж

Мистерия със смъртта на висш дипломат насред Париж

Свят Преди 4 часа

Посланикът на Южна Африка вероятно е скочил от 22-рия етаж на хотел

Мишел Пфайфър

Мишел Пфайфър разкри, че вече е баба

Свят Преди 4 часа

„Бях много тиха за това и е... рай е. Просто е невероятно,“ сподели Пфайфър

<p>В битка с жилищната криза: Гърция активира &bdquo;призрачни&ldquo; имоти</p>

В битка с жилищната криза: Гърция активира „призрачни“ имоти

Свят Преди 4 часа

Според Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в Атина и Атика, около 5000 жилища в столицата стоят затворени, голяма част от които са част от завещания, управлявани от различни фондации

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Свят Преди 4 часа

Компаниите от ЕС са сред най-големите клиенти на Yamal LNG

<p>Ако сте почитател на кето диетата - имаме лоши новини</p>

Проучване: Кето диетата носи скрити рискове за здравето

Свят Преди 4 часа

„Въпреки че кетогенната диета може да предотврати и лекува затлъстяването, тя причинява хиперлипидемия, хепатична стеатоза и глюкозна непоносимост"

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

България Преди 4 часа

Проверяващите ще извършват контролни покупки, за да установят нарушенията

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

Любопитно Преди 4 часа

Любов, скандали, болести и триумфи – вижте истинската история на 25-годишния брак между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

България Преди 4 часа

Утвърдената цена е по-ниска от месечния индекс на международните газови борси

.

Селища, кръв и блокади: Защо Западният бряг е в центъра на конфликта

Свят Преди 5 часа

Западният бряг неминуемо ще играе важна роля за всяко бъдещо решение на израелско-палестинския конфликт

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

България Преди 5 часа

Петров е сред тримата висши офицери, които бяха съдени и оправдани за взривовете в поделението в Челопечене

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Любопитно Преди 5 часа

Джеймс Дийн умира на 30 септември 1955 г. на 24-годишна възраст

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат мандарини?

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Какви богатства крие резерват "Северен Джендем"

sinoptik.bg
1

Изпратихме един от най-сухите месеци септември

sinoptik.bg

Мадона в битка за сина си: Исках да се самоубия!

Edna.bg

3 зодии, които ще бъдат на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

НА ЖИВО: Галатасарай срещу Ливърпул - състави

Gong.bg

Хулио Веласкес: Нормалният резултат трябваше да е 0:3 или 0:4

Gong.bg

Шампионско посрещане: България аплодира волейболните национали

Nova.bg

Ружди Ружди отново у дома: Да постигна такъв резултат ми беше мечта

Nova.bg