Страшни наводнения в Испания

Метеорологичната служба АЕМЕТ запази най-високото, червено ниво на тревога

30 септември 2025, 21:29
Американски федерален съдия блокира заповед за уволненията на стотици служители от

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Нараства броят на жертвите на нападението в мормонска църква

Молдова гласува за Европа - партията на Санду печели изборите

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Киър Стармър е изправен пред бунт на годишния конгрес на лейбъристите

ООН възстановява санкциите срещу Иран след провал на ядрените преговори

О пашката на бурята "Габриел", която премина през Атлантика със силата на ураган, продължи и днес да опустошава испанските острови Ибиса и Форментера, предаде ДПА.

Метеорологичната служба АЕМЕТ запази най-високото, червено ниво на тревога и на двата острова до 16:00 ч. местно време, а „Диарио де Ибиса“ съобщи за значителни щети.

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Видеоклипове в социалните мрежи показват автомобили в Ибиса, отнесени от наводнението, както и в района на Валенсия в континентална Испания.

Пожарната служба на Ибиса е трябвало да отговори на повече от 20 обаждания само във вторник сутринта. „Ел Паис“ и други медии съобщиха, че сред извънредните ситуации са хора, които са били блокирани в колите или домовете си. Няколко пътя са били затворени, включително пътят за достъп до летището и околовръстното шосе на град Ибиса.

Според AEMET 74 милиметра дъжд са паднали близо до летището в рамките на няколко часа. Ситуацията е била влошена от прекъсвания на електрозахранването и падналите дървета са изострили ситуацията.

Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Испания

Балеарският остров Майорка също претърпя наводнение. Медиите съобщават, че северната част на планините Трамунтана на север е била особено силно засегната.

В понеделник регионът на Валенсия бе връхлетян от градушка, вятър и проливни валежи, което предизвика безпокойство за ново бедствие в региона малко по-малко от година след опустошителната буря на 29 октомври 2024 г., която отне живота на почти 230 души.

Източник: БТА, Денис Киров    
Испания наводнения
Силно земетресение удари Филипините, жертви

Зеленски: Ситуацията е критична

Страшни наводнения в Испания

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с първи думи на родна земя

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Китай ще контролира износа на EV-та, за да подобри качеството им

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Преди 23 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Преди 1 ден

Последни новини

Тръмп обяви, че иска да събере Путин и Зеленски

Свят Преди 20 минути

Освен това Тръмп отбеляза, че "Хамас" трябва да се съгласи с предложеното от САЩ мирно споразумение

Осъден в Германия за шпионаж в полза на Китай

Свят Преди 48 минути

Мъжът е работил за германски крайнодесен депутат в Европейския парламент

В РС Македония: 2031- 2032 г. влак София - Скопие

Свят Преди 2 часа

Транснационалната транспортна ос Изток-Запад (Коридор 8) се простира от пристанище Бари в Италия до пристанищата Варна и Бургас в България

Двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в ареста

България Преди 4 часа

Съдът посочи, че може да се направи обоснован извод, че и двамата обвиняеми са участвали в престъплението

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

България Преди 5 часа

Предстои му дълго възстановяване, но вече е сред най-близките му хора

Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден

Любопитно Преди 5 часа

Селена Гомес е известна с любовта си към необичайните вкусове

Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

България Преди 6 часа

Междувременно друг голям пожар пламна в стърнища край село Белица

България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло

България Преди 6 часа

35 милиона деца под пет години в света са с наднормено тегло

Откриха най-високия мост в света, предлага кафе и бънджи

Свят Преди 6 часа

Рекордният мост съкращава времето за преминаване през каньона от два часа на две минути

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 6 часа

Още един изгнаник от Блатото влиза в голямата игра

Мистерия със смъртта на висш дипломат насред Париж

Свят Преди 6 часа

Посланикът на Южна Африка вероятно е скочил от 22-рия етаж на хотел

Мишел Пфайфър

Свят Преди 6 часа

„Бях много тиха за това и е... рай е. Просто е невероятно,“ сподели Пфайфър

<p>В битка с жилищната криза: Гърция активира &bdquo;призрачни&ldquo; имоти</p>

Свят Преди 6 часа

Според Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в Атина и Атика, около 5000 жилища в столицата стоят затворени, голяма част от които са част от завещания, управлявани от различни фондации

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Свят Преди 6 часа

Компаниите от ЕС са сред най-големите клиенти на Yamal LNG

<p>Ако сте почитател на кето диетата - имаме лоши новини</p>

Свят Преди 6 часа

„Въпреки че кетогенната диета може да предотврати и лекува затлъстяването, тя причинява хиперлипидемия, хепатична стеатоза и глюкозна непоносимост"

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

България Преди 6 часа

Проверяващите ще извършват контролни покупки, за да установят нарушенията

