Откриха най-високия мост в света, предлага кафе и бънджи

Н ай-високият мост в света официално беше открит за движение, като значително съкращава времето за пътуване на пътниците. Мостът Хуадзян над Големия каньон в Южен Китай се издига на около 625 метра над река Бейпан, което го прави най-високият мост в света, според NBC News и CNN. Новопостроеният мост, който се извисява над реката и каньона в провинция Гуейджоу, беше официално отворен за движение в неделя, 28 септември, предаде People.

Take a ride on the 207-meter-tall sightseeing elevator, reach the top in just one minute, and enjoy a coffee at a café perched 800 meters above the river. This thrilling experience awaits at the Huajiang Grand Canyon Bridge, the world's tallest bridge, which opened to traffic on… pic.twitter.com/ejpkLd0TkP — CGTN (@CGTNOfficial) September 28, 2025

След три години и осем месеца строеж, този рекордьорски мост вече свързва основни туристически обекти в региона и съкращава времето за преминаване през каньона от два часа на две минути, съобщи NBC News, цитирайки местни власти.

С дължина от около 1400 метра, той също така поставя рекорд за най-дълъг мост в планински регион в света, според NBC News. Мостът отнема титлата за „най-висок в света“ от друг мост в провинция Гуейджоу – мостът Бейпандзян, който преминава над същата река.

Today, the tallest bridge in the world was opened. The craziest thing is the coffee shop on the bridge.😲 pic.twitter.com/rDfybmtat3 — Sharing Travel (@TripInChina) September 28, 2025

Освен по-бързото преминаване през каньона, мостът Хуадзян над Големия каньон беше построен с цел да увеличи туризма и икономическия растеж в региона. На една от най-високите точки на моста се намира кафене, което стои на около 790 метра над реката, според NBC News. Разположено на върха на една от кулите, туристите могат да се качат с високоскоростен асансьор до наблюдателната точка, за да се насладят на панорамните гледки.

Търсачите на силни усещания също имат възможност да изпробват бънджи скокове от моста или да се разходят по стъклена пътека на височина около 580 метра във въздуха.

В Съединените щати мостът Роял Гордж в Южен Колорадо в момента държи титлата за най-висок мост в Америка, издигащ се на 291 метра над река Арканзас, според официалния му уебсайт. Мостът е построен за седем месеца и е открит през 1929 година, според същия източник. Той е държал рекорда за най-висок мост в света до 2001 година.