Свят

Осъден в Германия за шпионаж в полза на Китай

Мъжът е работил за германски крайнодесен депутат в Европейския парламент

30 септември 2025, 22:37
Осъден в Германия за шпионаж в полза на Китай
Източник: istock/Getty Images

М ъж, който е работил за германски крайнодесен депутат в Европейския парламент, бе осъден на повече от четири години затвор за шпионаж в полза на Китай, предаде ДПА.

Цзян Го, германски гражданин, беше обвинен, че е работил за китайските разузнавателни служби и че многократно е предавал информация за преговорите и решенията в Европейския парламент между септември 2019 г. и април 2024 г., когато беше арестуван. 

Той беше осъден на четири години и девет месеца затвор, съобщи ДПА.

Миналата година китайското външно министерство заяви, че докладите в Европа за китайски шпионаж са "преувеличени с цел да се оклевети и потисне Китай".

Го също така е шпионирал китайски дисиденти в Германия и е събирал информация за видни политици от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ).

Крайнодесен германски депутат, купен от Китай?

Федералният прокурор го е назовал като Цзян Г., в съответствие с правилата за защита на личните данни в страната. Бившият му шеф, крайнодесният депутат Максимилиан Кра, го идентифицира по-рано.

В началото на този месец германският парламент отмени имунитета на Кра във връзка с обвинения, че той също е имал връзки с Китай и е бил замесен в скандали за корупция и шпионаж. Отмяната на имунитета му като депутат беше необходима стъпка, за да могат властите да го преследват по съдебен път. Властите претърсиха дома и офисите му по съдебно разпореждане. 

Кра отрича да е извършил престъпление и твърди, че обвиненията са политически мотивирани. 

Миналата година AзГ забрани на Кра да се кандидатира на изборите за Европейски парламент, седмици след като той заяви пред италиански вестник, че не всички членове на СС, елитната паравоенна организация на нацистката партия, която е била замесена в тежки военни престъпления по време на Втората световна война, са били военнопрестъпници.

Въпреки това, по-рано тази година, той спечели място в германския парламент като част от историческия успех на партията на националните избори.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Европейски парламент Германия Шпионаж Китай
Последвайте ни
Силно земетресение удари Филипините, жертви

Силно земетресение удари Филипините, жертви

Зеленски: Ситуацията е критична

Зеленски: Ситуацията е критична

Страшни наводнения в Испания

Страшни наводнения в Испания

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с първи думи на родна земя

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

pariteni.bg
5 най-чести заболявания при малките кученца

5 най-чести заболявания при малките кученца

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 23 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп обяви, че иска да събере Путин и Зеленски

Тръмп обяви, че иска да събере Путин и Зеленски

Свят Преди 19 минути

Освен това Тръмп отбеляза, че "Хамас" трябва да се съгласи с предложеното от САЩ мирно споразумение

В РС Македония: 2031- 2032 г. влак София - Скопие

В РС Македония: 2031- 2032 г. влак София - Скопие

Свят Преди 2 часа

Транснационалната транспортна ос Изток-Запад (Коридор 8) се простира от пристанище Бари в Италия до пристанищата Варна и Бургас в България

Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден

Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден

Любопитно Преди 5 часа

Селена Гомес е известна с любовта си към необичайните вкусове

Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

България Преди 6 часа

Междувременно друг голям пожар пламна в стърнища край село Белица

България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло

България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло

България Преди 6 часа

35 милиона деца под пет години в света са с наднормено тегло

Откриха най-високия мост в света, предлага кафе и бънджи

Откриха най-високия мост в света, предлага кафе и бънджи

Свят Преди 6 часа

Рекордният мост съкращава времето за преминаване през каньона от два часа на две минути

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 6 часа

Още един изгнаник от Блатото влиза в голямата игра

Мистерия със смъртта на висш дипломат насред Париж

Мистерия със смъртта на висш дипломат насред Париж

Свят Преди 6 часа

Посланикът на Южна Африка вероятно е скочил от 22-рия етаж на хотел

Мишел Пфайфър

Мишел Пфайфър разкри, че вече е баба

Свят Преди 6 часа

„Бях много тиха за това и е... рай е. Просто е невероятно,“ сподели Пфайфър

<p>В битка с жилищната криза: Гърция активира &bdquo;призрачни&ldquo; имоти</p>

В битка с жилищната криза: Гърция активира „призрачни“ имоти

Свят Преди 6 часа

Според Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в Атина и Атика, около 5000 жилища в столицата стоят затворени, голяма част от които са част от завещания, управлявани от различни фондации

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Свят Преди 6 часа

Компаниите от ЕС са сред най-големите клиенти на Yamal LNG

<p>Ако сте почитател на кето диетата - имаме лоши новини</p>

Проучване: Кето диетата носи скрити рискове за здравето

Свят Преди 6 часа

„Въпреки че кетогенната диета може да предотврати и лекува затлъстяването, тя причинява хиперлипидемия, хепатична стеатоза и глюкозна непоносимост"

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

България Преди 6 часа

Проверяващите ще извършват контролни покупки, за да установят нарушенията

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

Любопитно Преди 6 часа

Любов, скандали, болести и триумфи – вижте истинската история на 25-годишния брак между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

България Преди 7 часа

Утвърдената цена е по-ниска от месечния индекс на международните газови борси

.

Селища, кръв и блокади: Защо Западният бряг е в центъра на конфликта

Свят Преди 7 часа

Западният бряг неминуемо ще играе важна роля за всяко бъдещо решение на израелско-палестинския конфликт

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg
1

Какви богатства крие резерват "Северен Джендем"

sinoptik.bg
1

Изпратихме един от най-сухите месеци септември

sinoptik.bg

Мадона в битка за сина си: Исках да се самоубия!

Edna.bg

3 зодии, които ще бъдат на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Ханзи Флик иска повече от Ламин Ямал: Не обичам да го възхвалявам много

Gong.bg

Бащата на звезда на Реал Мадрид критикува Ювентус за принудителното му напускане

Gong.bg

Шампионско посрещане: България аплодира волейболните национали

Nova.bg

Ружди Ружди отново у дома: Да постигна такъв резултат ми беше мечта

Nova.bg