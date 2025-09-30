Свят

Тръмп обяви, че иска да събере Путин и Зеленски

Освен това Тръмп отбеляза, че "Хамас" трябва да се съгласи с предложеното от САЩ мирно споразумение

30 септември 2025, 23:05
Тръмп обяви, че иска да събере Путин и Зеленски
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изтъкна днес в реч пред висши военни от американската армия способността си на миротворец, но в същото време заяви, че конфликтите в ивицата Газа и в Украйна се разгарят въпреки посредническите усилия на правителството му, предаде "Ройтерс".

Пред командващи офицери в база на морската пехота в Куонтико в щата Вирджиния държавният глава на САЩ каза, че президентът на Русия Владимир Путин и украинският лидер Володимир Зеленски трябва да се срещнат, за да бъде решен въпросът с войната, която Москва води в Украйна.

Показателната първа реакция на "Хамас" за мирното споразумение

Освен това Тръмп отбеляза, че палестинското ислямистко движение "Хамас" трябва да се съгласи с предложеното от САЩ мирно споразумение с Израел.

"Хамас" трябва да се съгласи. Ако не го направят, ще стане много тежко за тях", заяви президентът на САЩ.

Същевременно той предупреди за "инвазии отвътре", сравнявайки заплахите на територията на САЩ с тези от чуждия враг и твърдейки, че тези вътрешни заплахи са по-трудни за засичане, защото не са "във военни униформи".

Тръмп подкрепя Украйна да използва оръжия с голям обсег срещу Русия

"Ние сме подложени на инвазии отвътре, които не са по-различни от чуждия враг, но са по-неуловими в много отношения, защото не са във военни униформи", каза още Тръмп.

Той заяви, че би било "обида" за Съединените щати, ако не получи Нобелова награда за мир заради "своята роля в решаването на редица конфликти".

Тръмп, който отдавна се стреми към наградата, която ще бъде обявена на 10 октомври, направи последния си опит да подкрепи кандидатурата си ден след като обяви мирния план за прекратяване на войната в Газа.

"Ще получите ли Нобелова награда? Абсолютно не. Те ще я дадат на някакъв човек, който не е направил нищо", каза Тръмп по време на реч пред стотици висши военни офицери от САЩ.

"Това би било голяма обида за нашата страна, ще ви кажа. Аз не я искам, искам страната да я получи. Тя трябва да я получи, защото никога не е имала нещо подобно", добави той.

Източник: БТА, Иво Тасев, БГНЕС    
Тръмп Русия Украйна Израел САЩ Хамас
Последвайте ни
Силно земетресение удари Филипините, жертви

Силно земетресение удари Филипините, жертви

Зеленски: Ситуацията е критична

Зеленски: Ситуацията е критична

Страшни наводнения в Испания

Страшни наводнения в Испания

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с първи думи на родна земя

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

pariteni.bg
Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 23 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъден в Германия за шпионаж в полза на Китай

Осъден в Германия за шпионаж в полза на Китай

Свят Преди 52 минути

Мъжът е работил за германски крайнодесен депутат в Европейския парламент

Борба, сила и приятелство: Сребърните Дамян и Аспарух за волейболния триумф

Борба, сила и приятелство: Сребърните Дамян и Аспарух за волейболния триумф

България Преди 2 часа

Момчетата бяха посрещнати с аплодисменти и благодарност от феновете на родна земя

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

България Преди 5 часа

Предстои му дълго възстановяване, но вече е сред най-близките му хора

Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден

Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден

Любопитно Преди 6 часа

Селена Гомес е известна с любовта си към необичайните вкусове

Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

България Преди 6 часа

Междувременно друг голям пожар пламна в стърнища край село Белица

България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло

България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло

България Преди 6 часа

35 милиона деца под пет години в света са с наднормено тегло

Откриха най-високия мост в света, предлага кафе и бънджи

Откриха най-високия мост в света, предлага кафе и бънджи

Свят Преди 6 часа

Рекордният мост съкращава времето за преминаване през каньона от два часа на две минути

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 6 часа

Още един изгнаник от Блатото влиза в голямата игра

Мистерия със смъртта на висш дипломат насред Париж

Мистерия със смъртта на висш дипломат насред Париж

Свят Преди 6 часа

Посланикът на Южна Африка вероятно е скочил от 22-рия етаж на хотел

Мишел Пфайфър

Мишел Пфайфър разкри, че вече е баба

Свят Преди 6 часа

„Бях много тиха за това и е... рай е. Просто е невероятно,“ сподели Пфайфър

<p>В битка с жилищната криза: Гърция активира &bdquo;призрачни&ldquo; имоти</p>

В битка с жилищната криза: Гърция активира „призрачни“ имоти

Свят Преди 6 часа

Според Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в Атина и Атика, около 5000 жилища в столицата стоят затворени, голяма част от които са част от завещания, управлявани от различни фондации

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Свят Преди 6 часа

Компаниите от ЕС са сред най-големите клиенти на Yamal LNG

<p>Ако сте почитател на кето диетата - имаме лоши новини</p>

Проучване: Кето диетата носи скрити рискове за здравето

Свят Преди 6 часа

„Въпреки че кетогенната диета може да предотврати и лекува затлъстяването, тя причинява хиперлипидемия, хепатична стеатоза и глюкозна непоносимост"

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

България Преди 6 часа

Проверяващите ще извършват контролни покупки, за да установят нарушенията

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

Любопитно Преди 7 часа

Любов, скандали, болести и триумфи – вижте истинската история на 25-годишния брак между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

България Преди 7 часа

Утвърдената цена е по-ниска от месечния индекс на международните газови борси

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg
1

Какви богатства крие резерват "Северен Джендем"

sinoptik.bg
1

Изпратихме един от най-сухите месеци септември

sinoptik.bg

Мадона в битка за сина си: Исках да се самоубия!

Edna.bg

3 зодии, които ще бъдат на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Ханзи Флик иска повече от Ламин Ямал: Не обичам да го възхвалявам много

Gong.bg

Бащата на звезда на Реал Мадрид критикува Ювентус за принудителното му напускане

Gong.bg

Шампионско посрещане: България аплодира волейболните национали

Nova.bg

Ружди Ружди отново у дома: Да постигна такъв резултат ми беше мечта

Nova.bg