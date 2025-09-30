Тръмп обяви, че иска да събере Путин и Зеленски

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изтъкна днес в реч пред висши военни от американската армия способността си на миротворец, но в същото време заяви, че конфликтите в ивицата Газа и в Украйна се разгарят въпреки посредническите усилия на правителството му, предаде "Ройтерс".

Пред командващи офицери в база на морската пехота в Куонтико в щата Вирджиния държавният глава на САЩ каза, че президентът на Русия Владимир Путин и украинският лидер Володимир Зеленски трябва да се срещнат, за да бъде решен въпросът с войната, която Москва води в Украйна.

Показателната първа реакция на "Хамас" за мирното споразумение

Освен това Тръмп отбеляза, че палестинското ислямистко движение "Хамас" трябва да се съгласи с предложеното от САЩ мирно споразумение с Израел.

"Хамас" трябва да се съгласи. Ако не го направят, ще стане много тежко за тях", заяви президентът на САЩ.

Същевременно той предупреди за "инвазии отвътре", сравнявайки заплахите на територията на САЩ с тези от чуждия враг и твърдейки, че тези вътрешни заплахи са по-трудни за засичане, защото не са "във военни униформи".

Тръмп подкрепя Украйна да използва оръжия с голям обсег срещу Русия

"Ние сме подложени на инвазии отвътре, които не са по-различни от чуждия враг, но са по-неуловими в много отношения, защото не са във военни униформи", каза още Тръмп.

Той заяви, че би било "обида" за Съединените щати, ако не получи Нобелова награда за мир заради "своята роля в решаването на редица конфликти".

Тръмп, който отдавна се стреми към наградата, която ще бъде обявена на 10 октомври, направи последния си опит да подкрепи кандидатурата си ден след като обяви мирния план за прекратяване на войната в Газа.

"Ще получите ли Нобелова награда? Абсолютно не. Те ще я дадат на някакъв човек, който не е направил нищо", каза Тръмп по време на реч пред стотици висши военни офицери от САЩ.

"Това би било голяма обида за нашата страна, ще ви кажа. Аз не я искам, искам страната да я получи. Тя трябва да я получи, защото никога не е имала нещо подобно", добави той.