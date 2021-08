Бурята "Грейс" взе жертви в Мексико, сред тях и деца

Н ай-малко 8 души са загинали при преминаването на тропическата буря Грейс през Източно Мексико, която предизвика наводнения и прекъсване на електрозахранването, предаде ДП.

Жена и пет деца бяха погребани от свлачище в градчето Бандериля, съобщи губернаторът на щата Веракрус Куитлауак Гарсия Хименес. Мъж е загинал в Поса Рика, а друго дете - при срутването на къща в Салапа.

Президентът на Мексико Андрес Мануел Лопес Обрадор поднесе съболезнования на близките на жертвите и написа в Туитър "Не сте сами!".

Грейс връхлетя Мексиканския залив със силата на ураган, а след това бързо отслабна, преминавайки над сушата. Тя обаче беше съпроводена с проливни дъждове. Служители на гражданската защита съобщиха за свлачища и наводнения в няколко мексикански щата.

