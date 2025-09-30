Силно земетресение удари Филипините, жертви

Н ай-малко пет души загинаха, след като земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси централната част на Филипините.

Това съобщи местната полиция, предаде АФП.

И петте смъртни случая са регистрирани в община Сан Ремигио, в северната част на гъстонаселения остров Себу.

Четири тела са извадени от спортен център в Сан Ремигио, а едно дете е било затрупано от отломки в друга част на града, съобщи телевизионната мрежа ABS-CBN от Манила.

Земетресение с магнитуд 6,4 разтърси Калифорнийския залив

Трусът е регистриран в морето край град Бого на Себу в 21:59 ч. (15:59 ч. българско време), съобщи Уилсън Рамос от местната спасителна служба. Земетресението е причинило сериозни щети по сгради и пътища. Стартирани са спасителни операции в северната част на острова.

„Възможно е да има хора, затрупани под срутени сгради“, заяви Рамос. Той уточни, че се провеждат спасителни операции в град Сан Ремигио и Бого, град с 90 000 жители. Засега няма информация за броя на изчезналите.

Спасителните операции са затруднени от тъмнината и от вторичните трусове. Американската геоложка служба е регистрирала четири земетресения с магнитуд 5,0 или по-висок в района след първото земетресение.

Местната сеизмологична служба предупреди за възможни цунами и призова жителите на централните острови Лейте, Себу и Билиран да „се стоят далеч от плажа и да не ходят на брега“.

Пожарникарят от Себу Джоуи Лигид от град Сан Фернандо заяви: „Усетихме труса тук, в нашата станция, беше много силен. Видяхме как шкафчетата ни се движат отляво надясно, за момент се почувствахме леко замаяни, но сега всички сме добре“.

25-годишният Мартам Пацилан, жител на курортния град Бантаян, също близо до епицентъра, разказа, че е бил на градския площад до църквата, която е била повредена от земетресението.

„Чух силен тътен от посоката на църквата, а след това видях камъни да падат от сградата. За щастие никой не пострада. Бях в шок и паника едновременно, но тялото ми не можеше да се движи, просто стоях там и чаках трусът да спре“, сподели той.