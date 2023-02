Бури, земетресения, войни: Защо светът е толкова нестабилен в момента и можем ли да го предотвратим

П рез повечето време животът ни протича гладко и предвидимо, но е склонен и към периодична нестабилност с опустошителни последици.

Можем ли да направим повече, за да предвидим тези периоди и дори да се намесим, за да ги предотвратим?

Всъщност изглежда, че едно от най-големите ни притеснения е да не попаднем в задръстване. Но след това, сякаш от нищото, светът ни се преобръща с главата надолу. Поразява ни глобална пандемия, която убива милиони хора и принуждава цели държави да се затворят. След това инфлацията тръгва нагоре, а икономическият спад застрашава препитанието ни. А после една държава нахлува в друга и възникналата война засяга всички ни. Уау! Откъде, за Бога, се взе всичко това?

За тези внезапни непредвидени катастрофи има обща причина.

Това е нещо, което често се среща в много "нелинейни системи" във физическите, биологичните и социалните науки: периодична нестабилност. Това означава, че след дълги периоди на скучно и предсказуемо поведение тези системи изведнъж стават диво непредсказуеми, проявявайки екстремни колебания, посочва Тим Палмър, професор по физика на климата в Оксфордския университет и пионер в разработването на техники за вероятностно ансамблово прогнозиране на времето и климата в анализ за "Би Би Си".

