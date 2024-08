Мистерия около "извънземните" мумии с 3 пръста, открити в Перу

Х уманоидните "извънземни” мумии с три пръста, открити в Перу миналата година, имат пръстови отпечатъци, които не съответстват на човешките, твърди адвокат, който е прегледал един от спорните екземпляри.

Джошуа Макдауъл, бивш прокурор от Колорадо и настоящ защитник, е изследвал едно от малките странни тела - наречено "Мария" - заедно с трима независими съдебни лекари от Съединените щати. Той и експертите били шокирани, когато открили, че пръстовите отпечатъци върху приличащите на извънземни тела са в идеално прави линии.

"Това не бяха традиционни модели на човешки пръстови отпечатъци. Не видяхме никакви белези по отпечатъците на пръстите на ръцете или на краката Виждал съм много пръстови отпечатъци, но това не бяха класически пръстови отпечатъци", коментира адвокатът Джошуа Макдауъл пред "Дейли мейл".

Повече от половин дузина от така наречените "извънземни” мумии бяха разкрити от противоречивия мексикански журналист и любител на НЛО Хосе Хайме Маусан, който представи откритията си пред мексиканския конгрес.

Макдауъл и американските съдебни лекари пътуваха заедно с Маусан до Перу през април миналата година, за да изследват телата. Въпреки че липсата на човешки пръстови отпечатъци е озадачаваща, той заяви, че би било "изключително преждевременно" да се правят каквито и да било изявления за произхода на мумиите. Едно от възможните обяснения за необичайно равните пръстови отпечатъци "може би има нещо общо с начина, по който е била запазена кожата на мумиите", казва той и отбелязва, че това е "много странно".

Тялото на Мария е покрито с диатомична пръст - вид бял прах, направен от утайката на вкаменени водорасли, открити във водни басейни.

"Въпреки това, на пръстите, които бяха открити, епидермалните гребени, които видях, изглеждаха в повечето случаи в прави линии", каза Макдауъл.

Въпреки че не е направено официално определение относно естеството на хуманоидните тела, Макдауъл заяви, че все още разследва случая.

Макдауъл, бивш заместник-окръжен прокурор в Четвърти съдебен окръг на Колорадо, завел градски съдебен лекар от Денвър и съдебен антрополог от Службата за медицинска експертиза на щата Мериленд в южноамериканската страна, за да разследват.

Според "Дейли Мейл" той взима със себе си и баща си, д-р Джон Макдауъл, съдебен одонтолог и пенсиониран професор в Университета на Колорадо, който е помагал при идентифицирането на човешки останки след атентата на 11 септември.

Четириметровите "извънземни", наречени "мумиите от Наска" по името на района в Перу, където са открити, попадат в международните вестници заради издължените си глави и ръцете с три пръста.

Маусан твърдо заявява, че екземплярите са извънземни, въпреки отпора на учени и правителствени служители, които твърдят, че те не са нищо повече от измама.

През януари перуанските власти заявиха, че това са "кукли", слепени с хартия, лепило, метал и човешки и животински кости.

"Те не са извънземни", заяви пред репортери съдебният археолог Флавио Естрада.

Откритията опровергават убеждението на някои хора, че фигурите произхождат от "извънземен център или идват от друга планета, като всичко това е напълно невярно", заяви съдебният археолог Флавио Естрада, който ръководи анализа.

"Изводът е прост: това са кукли, сглобени с кости на животни от тази планета, със съвременни синтетични лепила, следователно не са сглобени по време на предиспанските времена", казва Естрада.

Един от критиците, латиноамериканският историк Кристофър Хийни, твърди, че предколумбовите общества в Перу са практикували оформяне на глави, подобно на формата на главите на мумиите. "Извънземните" може да са човешки останки, които са на стотици години.

Мария обаче не прилича на някои от другите по-малки екземпляри, според "Дейли мейл". Анализът на пръстовите отпечатъци навежда на мисълта, че някои от мумиите или не са кукли, или са изградени от някакъв друг странен материал.

Екип от 10 мексикански изследователи установява, че 30% от ДНК на мумиите не е човешка - а по-скоро е от "неизвестен вид".

През март двойка режисьори, работещи по документален филм за различни мумифицирани останки, твърдят, че рентгеновите лъчи разкриват, че мумиите не са фалшиви, въпреки че може и да не са от друга планета. Те заявиха, че вярват, че те могат да бъдат доказателство за нов вид, засегнат от "генетична манипулация".

Макдауъл обаче заяви по-рано тази година, че иска "действителни, много категорични ДНК изследвания, извършени в лаборатории с висока степен на сложност", преди да прибързва с каквито и да било заключения.

"Въглеродното датиране трябва да се повтори с по-усъвършенствани методи. Това са нещата, които търсим", казва изследователският му екип в изявление.

Пещерите, в които са открити мумиите, са пълни с предиспански артефакти и са се превърнали в мишена за крадци на гробове.

Те не са извънземни. Това казаха съдебни експерти в Перу в по-рано относно двете кукленоподобни фигури и предполагаема ръка с три пръста, които митническите власти в южноамериканската страна иззеха миналата година от пратка, насочена към Мексико, съобщи АП.

Експертите от перуанската прокуратура заявиха, че предметите са изработени от хартия, лепило, метал и човешки и животински кости.

Прокуратурата все още не е определила кой е собственик на предметите. Длъжностните лица посочват, че мексикански гражданин е бил предвиденият получател на предметите, преди те да бъдат задържани от митнически агенти през октомври.

Мексиканският журналист Хосе Хайме Маусан и някои мексикански законодатели станаха обект на международни подигравки през септември, когато той излезе пред Конгреса на страната, за да представи две кутии с предполагаеми мумии, намерени в Перу.

Заедно с други той твърдеше, че те са "нечовешки същества, които не са част от нашата земна еволюция".

През ноември Маусан се върна в Конгреса в Мексико с група перуански лекари и прекара повече от три часа в настояване, че останките са "нечовешки същества", които според него са открити в Перу, където той направи подобни твърдения през 2017 г. Доклад на перуанската прокуратура от същата година установи, че предполагаемите тела на извънземни всъщност са "наскоро произведени кукли, които са били покрити със смес от хартия и синтетично лепило, за да се симулира наличието на кожа".

"Те не са останките на предците на извънземните", се посочва в доклад от 2017 г.

Междувременно предполагаемата ръка с три пръста е била подложена на рентгенови изследвания. Естрада заяви, че "много зле" изработената ръка е била създадена с човешки кости.

