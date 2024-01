Риск от унищожение на "Огнените мумии" във Филипините

Р азпръснати из планинската община Кабаян във Филипините, десетки тайно скрити „огнени мумии“ лежат необезпокоявани от стотици години. Тези добре запазени трупове принадлежат на древните предци на местното население ибалои, но промените в околната среда заплашват да унищожат тези сакрални останки.

Популярният термин "огнена мумия" произлиза от процеса, чрез който тези тела са били запазени. Точният метод на мумифициране никога не е бил записан и сега е до голяма степен забравен, но телата са запазени в отлично състояние.

Мумифицираните тела били поставени в пещери на върха на най-високите планини на територията на Филипините. На надморска височина от почти 3000 метра студените планински условия са помогнали да се защитят телата от разлагане и гниене. Поради изменението на климата и човешката намеса, някои от тези мумии са заразени с мухъл и насекоми.

The Caves of the Kabayan Fire Mummies,Phillipines, is one of the most endangered sites. Dying Ibaloi people were given salt water to drink, to aid dehydration of their bodies after death. Their bodies were then smoked and placed in caves.